Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам колонии бывшего вице-губернатора, экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева по делу о получении взятки и хранении оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинение требовало назначить чиновнику 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 475 млн рублей. Защита просила переквалифицировать статью о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК) на более мягкую ― о превышении должностных полномочий.

Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны в ноябре 2024 года. По версии следствия, вице-губернатор потребовал у директора крупного дорожного подрядчика региона «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн рублей, обещая взамен внести компанию в список «лояльных». В противном случае он угрожал создать фирме условия, при которых ей придется прекратить работу.

Передача первой части денег в размере 27 млн рублей наличными проходила под контролем ФСБ, после их получения Кушнарева задержали. Ему также вменялось незаконное хранение пистолета и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК).

Вице-губернатор признал вину в хранении оружия, объяснив, что нашел пистолет и не успел сдать его в правоохранительные органы из-за частых командировок. Он также заявил о готовности признать вину в превышении полномочий, но не в получении взятки. По словам Кушнарева, переданные ему деньги «были использованы исключительно на развитие региона».

На одном из заседаний экс-чиновник рассказал, что представители «Т-Транса» сами предлагали передать деньги на «любые цели» в поддержку региона. По словам Кушнарева, он настаивал, чтобы деньги были переведены на счет госфонда помощи в реализации задач и целей СВО, но предприниматели хотели заплатить наличными.

Защита Кушнарева утверждала, что такая инициатива исходила от учредителя «Т-Транса» Павла Рогачкина, который находится за границей. По версии адвокатов, бизнесмен опасался попасть под западные санкции за финансовую поддержку военной операции. Защитники также указывали, что обвинение против чиновника строится фактически на показаниях «одного заинтересованного лица» — директора «Т-Транса».

После задержания Кушнарев заявил, что полученные им деньги якобы предназначались для помощи футбольному клубу «Ростов». На суде он объяснил эти слова «шоковым состоянием».

Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего вице-губернатора на сумму свыше 275 млн рублей. Из них более 160 млн было обращено в доход государства.

В последнем слове экс-замглавы региона заявил, что за годы госслужбы приобрел «определенную репутацию и авторитет», работал «с полной отдачей» и гордится своим вкладом в развитие Ростовской области. Кушнарев добавил, что воспринимает происходящее как «сюрреалистичный фильм».

Виталий Кушнарев занимал должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области с июня 2024 года. В декабре того же года врио губернатора Юрий Слюсарь уволил его с поста. В 2014-2016 годах Кушнарев был министром транспорта региона, с 2016 по 2019 годы — главой администрации Ростова-на-Дону. В 2021-2024 годах он был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и входил в состав комитета по строительству и ЖКХ.

В феврале 2025 года в Ростовской области задержали сразу несколько высокопоставленных чиновников по делу о превышении должностных полномочий: замглавы региона — министра финансов Лилию Федотову, замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Евгения Полуянова, а также министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского.