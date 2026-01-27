В Басманный районный суд Москвы направлено уголовное дело против экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщает Генпрокуратура России. Политика заочно обвиняют в «фейках» о российской армии (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Из сообщения следует, что в декабре 2025 года Тимошенко в России заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В деле речь идет об освещении событий в городах Буча и Ирпень весной 2022 года. По версии российского следствия, Тимошенко разместила на своей странице в соцсети публикацию с заведомо ложными сведениями о причастности российских военнослужащих к убийствам местных мирных жителей.

В утвержденном Генпрокуратурой России обвинительном заключении сказано, что Тимошенко при этом руководствовалась «мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих».

Надзорное ведомство ссылается на Минобороны России, которое заявляет, что российские военные не совершают преступлений против гражданского населения и не применяют запрещенные средства и методы ведения боевых действий.

«Распространенные украинскими СМИ фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими убийств мирных жителей и иных преступлений являются провокациями», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В июне 2024 года Тимошенко объявили в России в федеральный розыск, в июле того же года — в международный. В декабре ее заочно отправили под стражу.

На родине Юлия Тимошенко тоже является фигуранткой уголовного дела — украинские антикоррупционные органы вменяют ей подкуп депутатов Верховной рады, что максимально грозит лишением свободы на десять лет.

В середине января Высший антикоррупционный суд Украины избрал ей в качестве меры пресечения залог в размере 33 млн 280 тыс. гривен (более $760 тыс.). Также ей запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя и общаться с 66 депутатами Рады.

Политик подала апелляцию на это решение и добилась отмены запрета на выезд за пределы Киевской области и общение с депутатами, сообщило 26 января украинское издание «Страна». Залог в 33 млн гривен остался без изменений. Сумма была внесена по частям еще 23 января.

Сама Тимошенко расценила обвинения в коррупции как попытку «уничтожить» ее как политика, которого, по ее словам, поддерживают во всех регионах Украины.