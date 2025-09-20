В Доминиканской Республике задержали 25-летнего россиянина Дмитрия Новикова. Его обвиняют в руководстве международной сетью дезинформации, пишут издания LNG in Northern BC и CDN.

Новикова задержали на вилле, расположенной в центре туристической зоны в Баваро в провинции Ла Альтаграсия, где он жил вместе со своей семьей. По данным прокуратуры, оттуда же он якобы управлял цифровыми операциями, направленными на распространение «политической дезинформации» в Доминикане и других странах Латинской Америки, включая Аргентину.

Следствие утверждает, что Новиков работал в российской структуре «Лахта». «Осторожно, новости» напоминают, что в России этот проект более известен как «фабрика троллей» — его связывают с ныне покойным основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Операция, в ходе которой задержали Новикова, проводилась сразу в нескольких странах, пишет LNG. Прокуроры считают, что россиянин поселился в туристическом центре, чтобы «замаскировать происхождение контента, распространяемого в Интернете», выдавал себя за бойца, владеющего различными единоборствами, и скрывал гражданство, а финансовые операции производил через криптовалюту. Доминиканские власти не исключают, что деятельность Новикова могла быть связана с отмыванием денег и «незаконным транснациональным финансированием», пишет Dominican Today.

В ходе обысков в доме Новикова якобы обнаружили доказательства, указывающие на его связь с незаконным оборотом оружия, что расширило рамки расследования. Россиянину будут предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с использованием высоких технологий, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, говорится в статье. Доминиканская прокуратура назвала это задержание «одним из наиболее значительных региональных ударов по международным сетям дезинформации».

«Фабрикой троллей» называют связанное с Евгением Пригожиным «Агентство интернет-исследований», которое было открыто в 2013 году в историческом районе Санкт-Петербурга — Ольгино. СМИ утверждали, что сотрудники проекта использовали фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы оказать влияние на мнение пользователей с помощью постов и комментариев. В феврале 2018 года США обвинили Евгения Пригожина и 12 сотрудников Агентства во вмешательстве в выборы президента в 2016-м.

В 2024-м газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что «фабрика троллей» продолжает работать и после гибели Пригожина. Компания Mandiant Intelligence (входит в Google) провела исследование по кибербезопасности, в котором утверждалось, что одна из организаций, связанных с Пригожиным, нацелена на африканскую аудиторию и якобы распространяет в сети информацию, которая может повлиять на мнение пользователей о военной операции на Украине и выборах президента США.