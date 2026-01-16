Компания Destinus Михаила Кокорича представила легкую крылатую ракету Ruta Block 2 — модернизированную версию ранее разработанной модели, которая уже использовалась Украиной. По данным производителя, новая ракета является автономным среднедальным средством поражения и предназначена для ударов по стационарным целям.

Предыдущая версия ракеты «Рута» производится на предприятиях Destinus в Нидерландах и Испании и применяется ВСУ с 2024 года. Объемы выпуска и детали боевого использования компания не раскрывает. Видео и фото подтверждений использования первой версии «Руты» за 2024 год в сети опубликовано не было. Разработка варианта Block 2 была сосредоточена на улучшении тактико-технических характеристик.

Как сообщает Destinus, дальность полета ракеты увеличена с 450 до 500 км, а масса боевой части — со 150 до 250 кг. Габариты и полная масса изделия не уточняются, при этом стоимость ракеты по-прежнему описывается производителем как «привлекательная».

Ruta Block 2 может оснащаться фугасной, проникающей или гибридной боеголовкой. Система наведения использует несколько неназванных методов навигации, процесс целеуказания поддерживается искусственным интеллектом и, как утверждается, устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы. В компании также заявляют о совместимости ракеты с «союзными пусковыми установками» и возможности применения в составе групп. Block 2 теперь имеет складное крыло, что позволяет использовать её из пускового контейнера с земли.

Destinus также снабжает Украину беспилотниками «Лорд», дальность которых варьируется в пределах от 750 до 2 тысяч километров.

Кто такой Михаил Кокорич

Компания Destinus принадлежит бывшему владельцу «Техносилы» Михаилу Кокоричу. Кокорич уроженец Читинской области. В России бизнесмен в разное время занимался поставками химических реагентов, системами водоочистки и лесопереработкой. В федеральных СМИ о нем заговорили в 2010 году, когда он купил одного из крупнейших ритейлеров в стране — «Техносила».

В 2012 году Кокорич переехал в США, где увлекся космосом и вложил деньги от продажи «Техносилы» в свою новую компанию Dauria и ее российский филиал Dauria Aerospace. Обе компании занимались космическими разработками. Несмотря на отсутствие опыта в космических разработках Кокоричу удалось сразу заключить контракт с «Роскосмосом» на производство спутников. Сотрудничество закончилось судом, а часть спутников вышли из строя сразу после вывода на орбиту. Эффективность остальных спутников Кокорича — неизвестна.

В 2021 году у космических проектов Кокорича образовались серьезные проблемы, связанные с ограничениями на доступ к космическим технологиям «двойного назначения». По данным издания Qartz, проблемы компаний Кокорича были из-за его «связей с Россией».

В 2022 году Кокорич увлекся самолетами и создает в ЕС компанию Destinus со штаб-квартирой в Швейцарии. В феврале 2022 года Destinus привлекла инвестиции на сумму 26,8 млн швейцарских франков ($29 млн) для разработки сверхзвукового самолета. После начала СВО компания Кокорича тайно продает Украине боевые беспилотники «Лорд». В январе 2024 года власти Швейцарии начали расследование деятельности Кокорича в стране, так как продажа вооружение третьей стране является нарушением законодательства. Кокорич официально отказывается от российского гражданства, а Destinus меняет прописку штаб-квартиры с Швейцарии на Нидерланды. В ноябре 2025 года в России предпринимателя вносят перечень террористов и экстремистов.