Военный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего заместителя начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрия Таксиди, передает «Коммерсантъ». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По данным источников «Коммерсанта», Дмитрий Таксиди получил взятку в 2023 году. В этот период Минобороны строило объект в Краснодарском крае. Фигурант в обмен на полученные средства должен был пролоббировать интересы одного из поставщиков оборудования и материалов, заинтересованного в этом проекте. В результате военное ведомство заключило с ним контракт.

Какую именно сумму получил Таксиди, не уточняется. Известно, что обвиняемый был задержан в Новороссийске, где с 2020 по 2025 год занимал должность замначальника по строительству местного филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС). С этого поста Таксиди уволился по собственному желанию.

После задержания фигуранта этапировали в Ростов-на-Дону, где суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. «Коммерсантъ» отмечает, что свою вину Таксиди не признает, в то время как следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Ижевске к 4,5 года колонии общего режима приговорили экс-главу межрегионального территориального управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерину Рублеву. Ее обвинили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).

Суд установил, что в период с 2024 по 2025 год директор коммерческой организации передал Рублевой 1,9 млн рублей. Деньги она получала через посредника, в обмен экс-сотрудница Росимущества должна была обеспечить заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов с минимальным размером платы.

Кроме того, в 2025 году Рублева уговорила главу Воткинского района Удмуртии издать незаконное постановление местной администрации, которое разрешает коммерческой организации использовать участок земли, находящийся в федеральной собственности на особо охраняемой природной территории национального парка «Нечкинский».

Рублева признала свою вину. Помимо ареста, ей назначили штраф в размере более 1,9 млн рублей и запретили занимать должности на государственной службе и службе в органах местного самоуправления в течение трех лет.