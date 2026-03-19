Ракеты, которыми Иран наносит удары по территории Израиля и военным базам США на Ближнем Востоке, практически невозможно сбить современными методами, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что сейчас Вашингтон практически исчерпал запас ресурсы для защиты из-за поставок Украине.

По словам Матвийчука, Иран атакует американские военные объекты гиперзвуковыми ракетами, которые по своим возможностям похожи на российские аналоги «Кинжал» и «Циркон». В запасах же США, от которых напрямую зависит и Израиль, имеются только две противооткатные системы, в числе которых зенитный ракетный комплекс Patriot.

Причиной такого положения дел эксперт назвал «расточительность» 46-го президента США Джо Байдена, при котором большая часть американских противоракетных систем ушла на помощь ВСУ. По его словам, сейчас американцы не могут в достаточно быстром темпе нарастить производство до необходимых объемов.

Такие обвинения в адрес Байдена выдвигал и действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Говоря о расточительности бывшего президента, Трамп однако заявлял, что Вашингтон уже восстановил запасы вооружения и располагает «практически неограниченным запасом».

«Сейчас американцы приступили к резервированию ракет, но на данный момент продолжают испытывать серьезные трудности», — заключил Матвийчук.

По данным The New York Times, первая неделя атак по Ирану обошлась США в более чем $11,3 млрд. Как говорили представители Пентагона, за первые два дня американская армия израсходовала запасов примерно на $5,6 млрд — по $2,8 млрд в день. Представители военного ведомства США на этом фоне обещали перейти на более дешевые средства, включая обычные авиабомбы.

В первые дни конфликта эксперты предполагали, что у Ирана хватит запасов вооружения на несколько месяцев отражения атак США и Израиля и нанесения ответных ударов.

Так, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов рассказал RTVI, что Тегеран может не только успешно обороняться на протяжении длительного времени, но и значительно усложнить дальнейшее пребывание американцев в регионе.

«Численность ракет Ирана варьируется от трех до восьми тысяч, беспилотников и того значительно больше. У Тегерана также есть потенциал форсированного наращивания ракет и беспилотников», — говорил Климов.

Согласно данным мониторингового ресурса Iran Watch, сейчас на вооружении исламской республики стоит целый ряд баллистических ракет малой и средней дальности, которые могут достичь любого военного объекта США на Ближнем Востоке. Среди них: Fattah-1, Haj Qassem (по 1 400 км каждая), Kheibar Shekan (1 450 км), Ghadr (1 600 км), Emad (1 800 км), Sejjil (2 000 км).