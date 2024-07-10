Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц в России может привести к росту цен. Об этом заявил в разговоре с Инфо24 президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, «с одной стороны, произойдет выравнивание уровня доходов между более обеспеченной и менее обеспеченной частью населения», но с другой — «увеличение НДФЛ, скорее всего, приведет к росту издержек на предприятиях и, соответственно, к дополнительной нагрузке в части роста цен».

Днем 10 июня Госдума в третьем чтении единогласно приняла законопроект, вводящий пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также повышающий до 25% налог на прибыль для бизнеса. Документ поддержали 409 депутатов Госдумы.

Кроме того, проект закона уже одобрил Совет Федерации. «За» проголосовали 156 сенаторов, один воздержался.

Согласно законопроекту:

— минимальная ставка НДФЛ в 13% устанавливается при доходах до 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год);

— 15% — для части дохода в диапазоне 200-416,7 тыс. рублей в месяц (2,4—5 млн рублей в год);

— 18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн рублей в месяц (5—20 млн рублей в год);

— 20% — для части дохода в диапазоне 1,67-4,17 млн в месяц (20—50 млн рублей в год);

— 22% — при доходах свыше 4,17 млн рублей в месяц (50 млн рублей в год).

Поправками также устанавливается, что сдавшим норму ГТО будет доступен налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей за год.

Кроме того, ставка налога на прибыль организаций будет повышена с действующих 20% до 25%.

Для стимулирования капиталовложений крупного бизнеса предусмотрен федеральный инвестиционный налоговый вычет, в рамках которого инвестор может вернуть не более 5 процентных пунктов федеральной части налога на прибыль.