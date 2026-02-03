В материалах Министерства юстиции США, обнародованных в рамках закона о прозрачности по так называемому делу Эпштейна, содержится документ, указывающий на намерение осужденного за преступления сексуального характера против несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна организовать встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. На это обратил внимание RTVI.

В одном из сообщений, датированном маем 2014 года и отправленном Эпштейном с его скрытого электронного адреса, говорится: «Эльвира Набиуллина — первая женщина, возглавившая Центральный банк [одной из стран. — Прим. RTVI] «Большой восьмерки». — Давайте попробуем с ней встретиться».

Никаких других подробностей в сообщении не приводится.

На текущий момент российские официальные лица не прокомментировали этот фрагмент переписки. Ранее, однако, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для RTVI заявил, что в Кремле не получали от американского предпринимателя предложений о встрече именно с Владимиром Путиным.

Ранее в обширном массиве по делу финансиста RTVI также обнаружил упоминание имени певицы Аллы Пугачевой, которая покинула Россию в 2022 году. Ее имя фигурирует в личной переписке из окружения Эпштейна, которая касалась темы мировых рейтингов влияния и упоминала Билла Гейтса.

Упоминание артистки содержится в сообщении, отправленном Борисом Николичем — известным инвестором и бывшим научным советником Билла Гейтса. Известно, что Эпштейн рассматривал Николича в качестве одного из потенциальных преемников для управления своими активами.

Письмо, датированное 13 января 2014 года и озаглавленное «Миссия выполнена для некоторых», не содержало личного текста, а представляло собой копию статьи британского издания The Times за 2014 год под названием «Самые уважаемые люди мира».

Статья была основана на глобальном исследовании YouGov. Ее основным тезисом было то, что Билл Гейтс возглавил мировой рейтинг симпатий. В статье также отмечалось, что Россия в том году отличилась тем, что половину её топ-10 составили женщины. Именно в этом контексте Пугачева была упомянута как одна из самых влиятельных персон страны.

Цель, с которой Николич переслал эту статью Эпштейну, остается неизвестной. Представленные документы не подтверждают наличие прямых связей между певицей и финансистом — имя Пугачевой оказалось в переписке лишь косвенным образом, как часть обсуждавшейся новостной заметки.