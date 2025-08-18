Перед встречей в Вашингтоне президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского российский телеканал RT опубликовал видео с подписью: «Трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка». Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отреагировал на это в своем канале, назвав происходящее «максимальной наглостью». Как кадры восприняли в российских военных пабликах — в материале RTVI.

По утверждению RT, видео передали военкору телеканала Владу Андрице российские танкисты из 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии. Как пояснил канал, они работают в так называемой «мертвой зоне» Запорожской области.

Операторы беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» создали для ВСУ «мертвую зону» в 23 км вглубь позиций украинских войск в районе города Орехов в Запорожской области, сообщило 8 августа РИА Новости. Как пояснил агентству командир взвода дронов с позывным «Грибник», на этом участке уничтожается любая техника и живая сила противника.

«Отбитую у ВСУ машину “починили и оживили”. Теперь ее используют при выполнении боевых задач», — заявил RT.

«Известия» уточнили, что оператор якобы запечатлел момент выезда бойцов из 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии на Запорожском направлении.

Спустя время RT написал в своем телеграм-канале, что видео «уже расходится на мемы», и показал один из них, где шутят, что на БТР едут те же американские солдаты, которые расстилали красную дорожку в Анкоридже на Аляске в рамках подготовки к прибытию российского президента Владимира Путина на переговоры с Трампом.

Телеканал порадовался, что «у украинцев, в том числе Ермака, весь день “подгорает” от этого видео с Запорожского направления». Он также обратил внимание на реакцию бывшего посла США в России Майкла Макфола, который прокомментировал ролик одним словом: «Вау».

Позднее канал «Военный осведомитель» сообщил, что на видео заснят гусеничный вездеход ГАЗ-71 (ГТ-СМ), стоящий на вооружении российских войск.

«Ранее ошибочно предполагалось, что на кадрах трофейный БТР M113», — сказано в посте.

В российских пабликах на видео от RT отреагировали по-разному. В большинстве авторы сочли, что «троллинг» в сторону Украины удался, но некоторые с сомнением отнеслись к такому использованию государственной символики и игре с политическими смыслами.

Мы живем в мире какой-то пост-иронии… Бойцы ВС РФ используют бронетранспортер М113 в ходе штурмовых действий на Запорожском направлении. Все бы ничего, однако машина украшена флагами РФ и США.

Военкор Анна Долгарева

Не разделяю, разумеется, восторга по поводу «наших американских слонов», как и любой хоть немного думающий человек. Но как же подгорело в украинском сегменте, любо-дорого посмотреть.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Мощнейшая тряска началась в украинских телеграм-каналах после появления в сети видео с американским БТР с флагами России и США. Не остался в стороне даже глава администрации Ермак.

В целом, вполне себе в духе современного постмодернизма акция. Учитывая истерику на Украине — акция зашла. Останавливаться не надо — после взятия Красноармейска там надо повесить плакат с призывом номинировать Трампа на Нобелевскую премию. На фоне самых ушатанных многоэтажек.

Военкор Александр Коц

Украинские СМИ и блогосфера на полном серьезе обсуждают удачный троллинг российских бойцов, которые таким образом отреагировали на информационный фон после переговоров на Аляске. Запад, играя на самолюбии Трампа, из каждого утюга трубил о «триумфе Путина». А наши штурмовики по-хулигански подлили масла в этот огонь. <…>

На фронте без юмора можно с ума сойти. А когда он помогает не только отвлечься, но и диагностировать ментальную деградацию противника — еще лучше.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук

Это отзыв на встречу Трампа и Путина, удовлетворенность тем, что Трамп пошел навстречу видению Путина по развитию ситуации на Украине. Это положительная оценка Соединенных Штатов Америки, что они не продлили нам санкции, не создали кризисную ситуацию на Украине.

Ведущий телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан

Нет предела московскому коварству. Русская Армия в Запорожской области идет на штурм под флагами России и США. Затроленный Ермак забыл написать, что это трофейный БТР М113 — настоящий Made in USA, идет в бой под флагом страны-производителя.

Бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

Кто-то скажет, что какого хрена амерский флаг на нашей технике рядом с нашим и все такое. Но я скажу, что это отличный пример ИПсО [информационно-психологической операции] с нашей стороны. Красавчики, кто придумал и кто согласовал.

Главред RT Маргарита Симоньян

Переживаю, как бы его [Ермака] удар не хватил.

Хорошо помним, как несколько лет назад кое-кто кричал «Америка с нами». Теперь М113 с американским флагом штурмует окопы ВСУ в составе российских войск. Сплошная ирония.

Военный публицист Вячеслав Шурыгин («Рамзай»)

Именно так выглядит «большой прогресс» после саммита на Аляске: бойцы ВС РФ с американским флагом штурмуют позиции ВСУ на Запорожском направлении на американском БТР М113.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко

[Украинцы] Скулят, пытаются вызвать жалость. Но в этой ситуации, думаю, это бесполезно. А наши военные конечно красавцы!

От этого видео «бомбануло» у всего украинского истеблишмента, включая Андрея Ермака. А ведь это только начало…

Ермак в шоке. Все пропало. Какая-то прямо супер зрада [измена]. Российский и американский флаг на одном БМП. То ли еще будет.

Флаг трофейный?