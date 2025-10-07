Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против трех фирм, которые якобы обеспечивают нефтяным танкерам из «теневого флота» России фиктивную регистрацию под иностранными флагами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, касающиеся нового пакета ограничительных мер ЕС.

Из этих документов следует, что под санкции могут попасть три фирмы — они, по данным ЕС, предоставили как минимум восьми судам «теневого флота», используемым для экспорта нефти из России, поддельные свидетельства о регистрации под флагами Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена.

Все эти три территории не упоминаются в так называемом Парижском реестре официальных флагов, то есть не предоставляют морским судам услугу регистрации под своими флагами. О том, что от имени Синт-Мартена выдаются «поддельные сертификаты» для танкеров, в мае 2025 года сообщали Нидерланды. Страна направила по этому поводу специальный циркуляр в Международную морскую организацию.

По данным Bloomberg, ограничения в отношении трех компаний, которые предположительно предоставляли такую регистрацию, входят в состав подготавливаемого Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций. В настоящее время он находится на стадии согласования странами-участницами ЕС.

Евросоюз продолжает пытаться усилить давление на «теневой флот» России с целью сократить доходы Москвы от продажи нефти и тем самым повлиять на ее ресурсы для ведения боевых действий в зоне СВО. Новый пакет санкций также включает ограничительные меры в отношении приблизительно 120 нефтетанкеров. После его принятия общее число попавших в санкционный список ЕС компаний превысил 560. Кроме того, ограничения распространятся на компании в третьих странах, которые Брюссель считает пособниками торговле российской нефтью.

Bloomberg напоминает, что для вступления санкций в силу их должны одобрить все страны Евросоюза, поэтому детали пакета могут претерпеть существенные изменения до его принятия.

Ранее новый метод противодействия торговле российской нефтью предложил президент Франции Эмманюэль Макрон: после задержания судна с нефтью он призвал другие европейские страны аналогичным образом задерживать нефтяные танкеры из «теневого флота» России «на несколько дней или недель», чтобы «уничтожить бизнес-модель» поставок энергоносителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает информацией о происхождении груза на задержанном танкере и назвал действия Франции проявлением «антироссийской истерии».