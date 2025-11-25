Около 10 млн граждан России с высокими «серыми» доходами не платят налоги, из-за чего бюджет ежегодно недополучает более 3 трлн рублей. Такие цифры привел в разговоре с «Постньюс» экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт утверждает, что ежемесячно «безработные на Mercedes» получают около 200 тыс. рублей, однако не платят налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Из-за этого российский бюджет каждый месяц теряет около 260 млрд рублей, ежегодно — 3,12 трлн рублей.

«Вот столько налогов гуляет в серой зоне. Такие огромные деньги скрываются от бюджета и ВВП. Все эти люди еще, я уверен, получают льготы от государства», — сообщил Беляев.

Он добавил, что не имеющие официального дохода граждане считаются безработными и на этом основании могут претендовать на пособия, а также на материнский капитал и другие единоразовые выплаты.

В начале октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных выплачивать 45 тыс. рублей ежегодно в Фонд обязательного медицинского страхования. Спикер подчеркнула, что речь идет не о пенсионерах, детях и людях с ограничениями по здоровью, а о тех, кто получает серые доходы или просто не хочет работать, будучи трудоспособным.

Позже Матвиенко пояснила в интервью «Московскому комсомольцу», что имела в виду «безработных, которые ездят на Mercedes», то есть имеют скрытые доходы, не платят налоги и взносы по ОМС. К ним же относятся люди, сдающие квартиры «за 200 тыс. рублей», а на бумаге — за гораздо меньшие суммы.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с RTVI заявил, что дыры в российском бюджете можно закрыть за счет доходов «теневой экономики», которые по данным за 2024 год составили около 40 трлн рублей.

В мае профессор Финансового университета Александр Сафонов выступил с инициативой ввести фиксированный НДФЛ для неработающих обеспеченных людей — «профессиональных бездельников» на иждивении и граждан с теневыми доходами.

По эксперта, из 15 млн безработных трудоспособных россиян привлечь к работе можно лишь 1,5 млн человек. Он отметил, что часть из них и так работает, но не официально. Инициативу Сафонова поддержали всего 17% россиян, опрошенных Superjob (всего в опросе участвовало 1,8 тыс. человек старше 18 лет). 63% респондентов высказались против.