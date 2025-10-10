В России нет проблемы тунеядства, но в текущей экономической и политической ситуации высока вероятность того, что власти начнут сокращать господдержку трудоспособных неработающих граждан, чтобы оптимизировать расходную часть бюджета. Такое мнение высказал RTVI руководитель правового департамента Конфедерации труда России (КТР) Олег Бабич.

Согласно статистике, в России более 70 млн официально работающих граждан, а уровень безработицы «крайне низкий» — не более 2%, отметил он. Поэтому то число трудоспособных неработающих, которое есть, — это просто «текучка», когда кого-то сократили, а кто-то уволился по каким-то причинам, и эти люди временно нигде не устроены, пояснил эксперт.

При этом, продолжил глава правового департамента КТР, в России есть «несколько миллионов официально зарегистрированных самозанятых».

«Это люди, которые платят налоги, имеют официальный, белый доход. Молодежь до 18 лет отнести к тунеядцам тоже мы не можем, людей пенсионного возраста — тоже. Поэтому я с абсолютной ответственностью могу сказать, что у нас проблемы тунеядства в стране нет», — заявил собеседник RTVI.

Тем не менее, вероятность того, что власти начнут законодательно решать проблему «тунеядства», в нынешних условиях в стране «достаточно высока», считает он.

«Естественно, есть какое-то количество людей, которые по тем или иным причинам официальной трудовой деятельностью не заняты, и государство пытается найти рычаги для того, чтобы в какой-то степени повлиять на данных граждан. В данном случае — методом лишения их каких-то пособий», — сказал Бабич.

По его мнению, сейчас в России уже и так часто и много говорят о том, чтобы обязать неработающих самостоятельно оплачивать обязательную медстраховку (ОМС).

По его словам, подобные меры связаны не с желанием пополнить бюджет, а, скорее, «оптимизировать его расходную часть».

«Если мы говорим о том, что предполагается не платить какие-то пособия и не оказывать какие-то социальные услуги, которые сейчас оказывают бесплатно, то это будет, с точки зрения инициаторов, экономией. То есть, это не дает дополнительных доходов, но экономит расходы. В общем смысле — улучшает баланс бюджета», — пояснил глава правового департамента КТР.

Такие инициативы он расценил как попытки решить «сиюминутную проблему», не задумываясь о «глобальных последствиях в обществе».

«Мне кажется, что все это не от хорошей жизни, но ни к чему хорошему подобные меры, наверное, нас не приведут», — сказал Бабич.

По его мнению, такие шаги вряд ли приведут к серьезным социальным потрясениям, поскольку трудоспособных неработающих граждан, которых они касаются, «не так много». В эффективности таких идей для сбережения денег в бюджете эксперт также усомнился.

«Не очень понятен эффект. Сколько можно сэкономить на этом, если таких людей не так много? Вряд ли это какие-то большие объемы. Учитывая, какой у нас объем расходной части бюджета, а если еще и говорить о бюджете консолидированном, то есть, на всех трех уровнях — федеральном, региональном и местном, то мне кажется, что это не так уж много», — подытожил Бабич.

«Лоботрясы» и живущие на детские пособия

О «несправедливости» того, что бюджетные деньги тратятся на оплату ОМС неработающим в России, власти заговорили перед поступлением в Госдуму проекта федерального бюджета на 2026—2028 годы. Одним из первых тему затронул мэр Москвы Сергей Собянин, который назвал неработающих «лоботрясами» и возмутился, что за них в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) столица перечисляет 180 млрд рублей.

«Забавная картина получается. Человеку, который работает, пашет в поте лица, гарантировано обязательное медицинское страхование. Пенсионеру, который прошел трудовую деятельность, обеспечено. Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его. <…> Но мы таким образом еще и мотивируем его не выходить на рынок труда», — заявил Собянин на Московском финансовом форуме 18 сентября.

Уже во время слушаний по проекту бюджета в парламенте, 6 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с конкретным предложением — обязать трудоспособных неработающих россиян самостоятельно платить по 45 тыс. рублей в год за ОМС, чтобы разгрузить региональные бюджеты.

Она высказала мнение, что это «не колоссальные средства» и что такие расходы под силу «любому здоровому человеку». Как рассудила сенатор, «700 тысяч неработающих граждан Москвы» могут найти работу даже на несколько месяцев, чтобы из этих денег оплатить медстраховку.

Идею Матвиенко сразу же поддержали главы как минимум двух регионов — Ставропольского края и Костромской области. Оба указали, что среди тех, кто числятся неработающими, есть немало людей, которые в действительности работают, но не платят налогов. При этом региональный бюджет тратится на этих людей, подчеркнули они.

«Налоговой инспекции <…> необходимо вместе с прокуратурой, с МВД на 50% сократить неработающее население в год», — заявил ставропольский губернатор Владимир Владимиров.

Костромской губернатор Сергей Ситников также указал на «граждан, которые в сговоре с работодателем получают доходы и ничего не отдают при этом стране, своим гражданам». Назвав это «латентной формой правонарушения», он призвал три федеральные структуры — Министерство труда и социальной защиты, МВД и налоговую службу — заняться решением этой проблемы.

Глава Минтруда Антон Котяков стал еще одним крупным представителем власти, который затронул вопрос о том, справедливо ли государству поддерживать из бюджетных средств неработающих граждан трудоспособного возраста. Интервью, где он высказывает свое мнение, вышло на РБК через несколько часов после выступления Матвиенко 6 октября.

«Если, например, взрослый трудоспособный человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает — наверное, государство имеет право задать вопрос: “А почему?” Что сегодня в рамках текущих условий тебе не позволяет выйти на работу?» — рассуждал министр.

Он подчеркнул, что государство сегодня всячески помогает вывести человека на рынок труда. При этом он дал понять, что тех, кто отказывается от помощи в трудоустройстве, но намерен получать, например, детские пособия и продолжать жить на них, могут в перспективе лишить такой возможности.

«А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что “мне не надо, я готов жить на детское пособие”? Тогда у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации», — сказал Котяков.

Над этим нужно работать, в том числе «донастраивать» меры социальной поддержки, продолжил министр. Он, как и Матвиенко, и губернаторы, отметил, что в России «достаточно высокий показатель теневой занятости» — более 5 млн человек.