Таллин ждет от Киева более жесткого контроля за дронами. Об этом, как пишет ERR, сообщил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

В статье отмечается, что Украина предложила направить своих экспертов в страны Балтии после нескольких инцидентов с украинскими беспилотниками и уже передала эту инициативу эстонскому посольству в Киеве. Точное содержание плана пока не озвучивается.

Однако Певкур дал понять, что Таллин ждет от Киева прежде всего усиления контроля. «Разумеется, все это требует уточнения и прояснения — что именно это означает, что они сами имели в виду. Я займусь этим незамедлительно. Безусловно, украинцам проще всего не допускать своих дронов на нашу территорию, лучше контролируя собственные действия» — сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Украина имеет право защищать себя и поражать цели на территории России, однако эстонское правительство, по его словам, обеспокоено риском серьезных инцидентов. Он добавил, что обе стороны уже обсудили, как снизить риски.

Рассчитывать на то, что Украина будет заранее делиться с союзниками планами ударов, не приходится, пишет ERR. «Когда речь идет о конкретных инцидентах и траекториях полетов — это Украине решать, уведомлять нас или нет. В целом это оперативная информация», — сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Поскольку атаки украинских БПЛА на российские объекты вряд ли прекратятся, не стоит ожидать, что Эстонии в будущем удастся избежать подобных инцидентов, считает ERR.

Эксперт по безопасности Райнер Сакс считает, что инициатива в этом вопросе должна исходить от Таллина. «Очевидно, что здесь должен присутствовать некий момент взаимного сотрудничества и учета интересов друг друга. Эстонское государство должно само заниматься этим проактивно, не дожидаясь, пока Украина выступит с какими-либо своими предложениями», — отметил он.

Певкур и его украинский коллега Михаил Федоров общались примерно неделю назад, говорится в статье. Это произошло после того, как один из беспилотников пересек воздушную границу Эстонии.

По словам эстонского министра, технические решения существуют: траекторию можно изменить, а в сами дроны встроены так называемые kill switch — системы дистанционного или автоматического уничтожения. «Если видно, что дрон отклоняется от курса, его можно уничтожить дистанционно и автоматически», — заявил Певкур.