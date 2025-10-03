Движение «Талибан» правит Афганистаном уже четыре года и за это время ввело множество запретов, изменивших повседневную жизнь людей. Но местные жители находят способы обойти ограничения, убедился RTVI. Как им это удается — смотрите в документальном фильме Сергея Морозова «Афганистан. Лайфхаки».

После ухода американских войск из Афганистана талибы вернулись к власти. Они запретили слушать музыку, играть в шахматы, носить одежду западного фасона, брить бороды, поддерживать дружеские отношения с немусульманами. Женщинам нельзя выходить из дома с незакрытым лицом, ездить в транспорте без сопровождающего мужчины, получать образование.

Подробнее о том, что запрещено в Афганистане, читайте в материале RTVI.

Съемочная группа RTVI отправилась в западную часть Кабула, в район Даште-Барчи. Там в основном живут хазарейцы — народ, не похожий на других афганцев даже внешне. «У хазарейцев лица скорее как у китайцев: глаза похожие, черты лица», — рассказал RTVI видеоблогер из Кабула по имени Газанфар.

Обстановка в западной части Кабула отличается от остальных районов афганской столицы. На улицах много женщин и девушек в ярких одеждах и с открытыми лицами. Зато практически не видно вооруженных патрулей талибов.

«Они тут есть. Они что-то пытались сделать. Но когда они видят, что против них восстает весь народ, они останавливаются», — говорит Газанфар.

Вскоре после прихода к власти в 2021 году талибы запретили публично исполнять и слушать музыку, даже в такси. Газанфар рассказал, как один из водителей слушал песни в машине: «Когда приближался блокпост правительственных сил, он выключал музыку, потому что они наверняка бы придрались».

По словам блогера, не везде в Афганистане запреты соблюдаются одинаково. «В таких городах, как Кабул, Мазари-Шариф, Бамиан и Газни, люди более образованны, поэтому там нет таких строгостей», — рассуждает он.

При этом в таких провинциях, как Кандагар или Гильменд, большинство населения «делает то, что им говорит “Талибан”», утверждает Газанфар.

«Там вы ни одного человека не найдете, который был бы одет по-западному, понимаете? Вообще ни одного», — добавил он.

«Талибан» запретил женщинам посещать парки вместе с мужчинами, это сделало невозможным семейный отдых в общественных местах. Теперь люди вынуждены уезжать подальше или прятаться, чтобы отдохнуть со своими близкими.

«Большинство семей на отдых выбирается куда-нибудь подальше, например, в свою родную деревню, даже если дорога туда занимает пять часов, — рассказывает Газанфар. — Есть и другие варианты. Например, тут недалеко гора. Она сейчас вся заросла деревьями, и люди выбираются туда. Берут с собой всё, что надо для пикника, там же готовят, расстилают ковры, садятся, играют в игры».

Обходят афганцы и запреты, связанные с посещением ресторанов. По словам блогера, подразделение «Талибана» патрулирует такие заведения примерно с 8:00 до 18:00, и люди этим пользуются.

«Эти ребята дежурят до шести, а после этого некоторые рестораны на озере Карга начинают пускать к себе семьи, девушек даже пускать. Когда они (талибы. — прим. RTVI) уходят, можно заходить», — пояснил собеседник RTVI.