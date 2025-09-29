Турция продолжит закупать российские энергоресурсы, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от нефти и газа из России. Об этом в комментарии RTVI заявил турецкий политолог Керим Хас.

Во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме Трамп предложил Анкаре прекратить закупки нефти и газа у Москвы, подчеркнув, что у Турции «множество вариантов» благодаря доступу к морю. По мнению американского лидера, отказ от российских энергоресурсов стал бы для Запада важным сигналом в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

Турецкий политолог Керим Хас считает, что речь скорее идет о политической риторике, нежели о реальном требовании.

«Я не думаю, что у Трампа было жесткое условие именно к Эрдогану. Скорее он использует эту тему, чтобы отложить введение новых санкций против России, в то время как Европа все еще сама закупает российские энергоресурсы», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что у Турции нет инфраструктуры, которая позволила бы быстро заменить российскую нефть и газ другими поставками:

«Более 95% газа и более 90% нефти Турция импортирует. В прошлом году около 66% нефти и 41% газа поступали именно из России. В таких условиях говорить об отказе просто невозможно».

Хас напомнил, что даже во время кризиса в отношениях Москвы и Анкары после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС в ноябре 2015 года на границе с Сирией, Турция не пошла на разрыв энергетического сотрудничества с Россией.

В то же время, по словам эксперта, Турция старается частично диверсифицировать маршруты поставок, заключая крупные соглашения с США по СПГ и атомной энергетике.

«Эрдоган пытается балансировать: с одной стороны — сохранить сотрудничество с Россией, с другой — заручиться поддержкой Вашингтона и укрепить свои позиции внутри страны», — добавил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция будет руководствоваться собственными интересами и продолжит сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. По словам представителя Кремля, российско-турецкие отношения в энергетике носят «прагматичный и взаимовыгодный характер», а давление извне не заставит Анкару отказаться от выгодных для нее контрактов.