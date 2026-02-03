Режиссер Константин Богомолов «категорически не подходит» на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, так как его творчество не соответствует ее традициям. Таким мнением в беседе с RTVI поделился драматург и актер Евгений Гришковец.

«Школа-студия МХАТ имеет не только российское, но и международное культурное значение. Это одна из главных театральных школ мира. И у нее есть традиционное устройство, начиная от Константина Сергеевича Станиславского. А Константин Юрьевич Богомолов — скорее новатор, чем традиционалист», — пояснил артист свою позицию.

Комментируя публикацию, посвященную назначению Богомолова, которую Гришковец сделал в своем телеграм-канале, он подчеркнул, что выразил свою личную позицию, и отметил, что никто не обращался к нему специально с просьбой высказаться по этому поводу. Комментируя мнение актрисы Софьи Эрнст, которая поддержала Богомолова, Гришковец напомнил, что супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста снималась у режиссера (в сериале «Содержанки» — прим. RTVI) и, «видимо, ей понравилось с ним работать».

Собеседник RTVI уточнил, что не может говорить за всю театральную среду, но обратил внимание на то, что «в целом, люди не согласны с этим назначением и не видят в этом преемственности».

«А школа, любая школа, тем более классическая и старая, держится на преемственности», — подчеркнул драматург.

На вопрос, может ли скандал с назначением супруга Ксении Собчак на этот пост быть своего рода отражением закулисной борьбы за бюджетные средства, Гришковец ответил отрицательно.

«Думаю, что нет. Я бы не стал подозревать Константина Юрьевича Богомолова в такой мелочности. Я думаю, что он хочет и видит какие-то свои творческие смыслы в этом, правда. Но мне просто представляется, что его творчество не соответствует школе-студии МХАТ, вот и всё. Но подозревать его в таком я бы не стал. Он все-таки человек, который занимается творчеством. Но также я полагаю, что он категорически не подходит на эту должность», — резюмировал собеседник RTVI.

Ранее в своем телеграм-канале Гришковец написал, что назначение Богомолова «очень серьезно» и «очень опасно». Он назвал Школу-студию МХАТ «главной театральной школой России и одним из главных достижений человечества в области театра».

«Боюсь, что сегодня этой традиции грозит полная трансформация, а значит исчезновение», — предупредил драматург, добавив, что именно волевой и самостоятельный режиссер вроде Богомолова способен «снести традицию и сделать собственную школу».

«Превращают школу-студию в некую закрытую секту»

Режиссера Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора после смерти 14 января Игоря Золотовицкого, возглавлявшего актерскую школу с 2013 года. Он уже руководит Театром на Малой Бронной и Театром-Сценой «Мельников».

Назначение режиссера вызвало резкую реакцию среди выпускников и студентов. Актеры Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие направили министру культуры Ольге Любимовой открытое письмо с просьбой пересмотреть решение.

Они указали, что выбор противоречит принципу преемственности, десятилетиями считавшемуся ключевым для школы. «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — говорится в обращении.

Выпускники напомнили, что предыдущие руководители — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были частью мхатовского сообщества.

В поддержку Богомолова выступила актриса Софья Эрнст, выпускница Школы-студии. Она отметила, что режиссер поступил в ГИТИС, поскольку в Школе-студии нет режиссерского факультета.

«Странно на этом основании отрицать в нем носителя “принципов русского психологического театра”. Богомолова пригласил Олег Табаков, режиссер поставил в „Табакерке» и МХТ более десяти спектаклей, находясь в непрерывном сотворчестве с мастером и выпускниками Школы-студии. Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале», — написала Эрнст.

Позднее ситуацию прокомментировал и сам Богомолов. Он заявил, что деление на «своих» и «чужих» считает ошибочным, поскольку вся современная русская театральная школа выросла из системы Станиславского. Он напомнил, что учился в ГИТИСе у Андрея Гончарова, которого считает прямым наследником мхатовской традиции.

«Имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах. Все эти разговоры превращают школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить “чужим”. Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», — заявил режиссер.

Постановщик также сообщил, что встретился с некоторыми преподавателями театра и не увидел никакого напряжения. Среди его приоритетов на новом посту — создание собственного актерского курса, возвращение высокой требовательности и жестких педагогических стандартов.

Минкульт ранее заявил Msk1.ru, что с режиссером был заключен срочный трудовой договор, действующий до выборов ректора. В ведомстве уточнили, что у постановщика много регалий и званий.

«Таким образом, К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации», — рассказали в министерстве.

Богомолов окончил филологический факультет МГУ и режиссерский факультет ГИТИСа, известен переосмыслением классики и провокационными постановками. Он лауреат «Золотой маски» и в 2025 году получил звание заслуженного деятеля искусств России.