Милитаризация экономик стран Европы опасна для России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Идет милитаризация экономик нескольких стран. Когда идет милитаризация, всегда возникает опасность. Политически им нужен враг. Врага они давно определили», — заявил он.

Так депутат отреагировал на слова президента Сербии Александра Вучича о том, что война между Европой и Россией «становится более определенной».

«Это не пустая история. Все готовятся к этому», — подчеркнул он.

Президент Сербии добавил, что его страна находится «между молотом и наковальней», поэтому продолжает вооружаться.



Чепа заверил, что конфликт не может возникнуть на пустом месте. Депутат привел в пример попытку Украины и Великобритании угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», усмотрев в этом «предпосылки» для разлада.

«Любой такой конфликт может привести к неконтролируемым дальше последствиям», — резюмировал Чепа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о солидарности с оценкой президента Сербии относительно подготовки Европы к военному конфликту с Россией.

«Наши видения совпадают. Действительно, очень такие сильные полумилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов», — констатировал Песков в интервью телеграм-каналу «Юнашев LIVE».

Он отметил, что отдельные государства, в частности Польша, уже приблизились к показателю военных расходов в 5% ВВП, в то время как другие страны следуют аналогичным курсом, несмотря на негативное влияние такой политики на их экономики. По словам представителя Кремля, это приводит к экономическому перенапряжению и повлечет более серьезные последствия в среднесрочной перспективе.

Накануне ФСБ сообщила, что предотвратила попытку украинской военной разведки угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Самолет планировалось разместить на территории Румынии и использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

Как уточнили в спецслужбе, операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины при поддержке «британских кураторов». Украинские агенты предлагали российским летчикам $3 млн за угон истребителя, пытаясь их таким образом завербовать.