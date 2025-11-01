Европейский финансовый сервис Revolut, работающий в цифровом формате, начал процедуру закрытия счетов для некоторых своих клиентов из России. Под ограничения подпадают те пользователи, которые не могут подтвердить наличие гражданства какой-либо страны Евросоюза или вида на жительство в этом регионе, передает Русская служба Би-би-си.

Как следует из сообщения, 1 ноября клиенты получили от банка два уведомления. Первое содержало запрос на предоставление копии документа, подтверждающего вид на жительство в ЕС. Второе же извещало о непосредственном закрытии счетов, причем возможность подачи документов после получения этого уведомления была полностью заблокирована.

При этом, как уточняет Би-би-си, ранее некоторые российские клиенты, пытаясь прояснить ситуацию на фоне введения новых санкций, обращались в службу поддержки Revolut и получали заверения, что никаких блокировок им не грозит как минимум до конца декабря.

Объясняя свою позицию, пресс-служба Revolut заявила РБК, что статус глобально регулируемого финансового института накладывает на банк обязательство строго следовать всем действующим санкционным законам. Эта обязанность распространяется на нормативные акты ООН, ЕС, Великобритании, США и всех других стран, где представлен Revolut.

Что известно о Revolut

Финтех-компания Revolut была создана в 2015 году российским предпринимателем Николаем Сторонским и его украинским коллегой Владом Яценко. Как сообщал Bloomberg, в мае 2022 года британские надзорные органы выразили серьезные опасения относительно деятельности Revolut, частично обусловленные сохранявшимися связями Сторонского с Россией. В ответ на эту критику и, вероятно, в целях снижения репутационных рисков, Сторонский официально отказался от российского гражданства в октябре 2022 года.

Несмотря на то, что глобальная штаб-квартира Revolut уже долгое время базируется в Лондоне, свой первый банковский статус компания получила в Евросоюзе — соответствующую лицензию выдал Банк Литвы в 2018 году. На получение полноценной банковской лицензии в Великобритании, где расположен ее главный офис, компании потребовалось несколько дополнительных лет; это разрешение было получено лишь летом 2024 года.

Начиная с 2022 года, Revolut ввел некоторые ограничения для клиентов с российским гражданством, которые, однако, были не абсолютными, а селективными. Банк полностью прекратил регистрацию новых счетов для россиян, не обладающих видом на жительство в ЕС, и ограничил возможность переводов в Россию.

В то же время, была сохранена возможность открытия счетов в евро для тех, кто, имея российский паспорт, может подтвердить свой легальный статус в Европе с помощью долгосрочной национальной визы категории D.

19-й пакет санкций

С 23 октября в силу вступил 19-й пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России. В соответствии с ним, на территории ЕС введен запрет на проведение любых транзакций с рядом российских кредитных организаций, включая МТС Банк, Альфа-Банк, Земский банк, Абсолют Банк и НКО «Истина». Под ограничения также попали несколько банков из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Помимо финансового сектора, санкции затронули энергетическую сферу: введен полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Для краткосрочных контрактов этот ограничения начнут действовать с 25 апреля 2026 года, а для долгосрочных соглашений — с 1 января 2027 года.