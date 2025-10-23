Онлайн-кинотеатры могут обязать заполнять специальные формы на соответствие их фильмов и сериалов критериям традиционных ценностей. По данным газеты «Коммерсантъ», прохождение такой проверки будет необходимым для получения грантов на создание кино.

По данным издания, которые подтвердили собеседники на рынке видеохостингов и высокопоставленный менеджер крупной киностудии, сейчас Минкультуры разрабатывает формы деклараций, в которых стриминги будут указывать соответствие их контента критериям традиционных ценностей. Совместно с Минцифры ведомство также уточняет критерии, которые будут учитываться при принятии решения о финансировании новых проектов.

Собеседники издания говорят, что при оценивании будут учитывать в том числе просмотры, досматриваемость и количество упоминаний в СМИ. Предположительно эти данные предоставят Mediascope и ВЦИОМ. Минкультуры подчеркнуло, что на данный момент утверждены только методические рекомендации по оцениванию, а как их будут применять на практике — определят позже.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К ним относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Собеседники «Ъ» считают, что идея обязать онлайн-кинотеатры заполнять такие декларации может быть избыточной.

«При выделении господдержки и так тщательно изучается контент (сценарий и прочее), предлагается, что скорректировать. На контент, вызывающий вопросы, денег не выделяют», — приводит газета слова одного из них.

Впервые о возможном введении подобных критериев стало известно 6 октября — тогда Минкультуры направило письмо в Минцифры с рекомендациями для оценки восприятия традиционных ценностей при создании видеоконтента. Оценку будут проводить с опорой на социологические исследования, соцопросы и анкетирование.

В июле 2025 года Госдума приняла закон, который позволит блокировать прокат фильмов и сериалов, дискредитирующих традиционные ценности. С 1 марта 2026 года фильму могут отказать в прокатном удостоверении, если его содержание отрицает или дискредитирует такие ценности.