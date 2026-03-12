Финская служба безопасности Supo считает, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море не является преднамеренной диверсией со стороны России. Об этом заявил глава ведомства Юха Мартелиус на презентации ежегодного обзора безопасности.

По словам Мартелиуса, инциденты с обрывом электрических и телекоммуникационных кабелей, которые участились в последние годы, связаны с деятельностью так называемого теневого флота. Речь идет о судах, которые якобы используются для транспортировки российской нефти в обход санкций. Как утверждает глава Supo, экипажи таких кораблей часто недостаточно обучены, а техническое состояние самих танкеров оставляет желать лучшего.

Мартелиус пояснил, что Россия сама заинтересована в сохранении судоходства в регионе, поскольку Балтийское море является ключевым маршрутом для экспорта нефти, доходы от которого идут на финансирование военных действий. Повреждение кабелей наносит ущерб в том числе и российской подводной инфраструктуре, что также говорит против версии о преднамеренных диверсиях, отметил глава Supo.

Он добавил, что подобные инциденты с повреждением тросов происходили на Балтике на протяжении всех 2000-х годов и не являются чем-то исключительным. В прошлом году финские власти задержали судно Eagle S, якорь которого оборвал несколько кабелей, напомнил руководитель национальной службы безопасности.

В то же время в общественном пространстве широко распространилась версия о российском следе, однако доказательств причастности Москвы к диверсиям так и не было представлено. Мартелиус назвал упрощенным анализом утверждения о том, что Россия таким образом пытается создать хаос.

Говоря о других угрозах, глава Supo сообщил, что уровень террористической опасности в Финляндии сохраняется на третьем уровне по пятибалльной шкале. Наибольшую угрозу, по его словам, по-прежнему представляют радикальные исламисты и ультраправые. При этом наблюдается тревожная тенденция радикализации молодежи через интернет.

В декабре 2025 года финские пограничники задержали судно, которое, по предварительным данным, могло повредить подводный телекоммуникационный кабель, связывающий Хельсинки и Таллин. Кабель принадлежит компании Elisa. Инцидент произошел в Финском заливе, в водах, относящихся к исключительной экономической зоне Эстонии.

Когда на место прибыл сторожевой корабль береговой охраны VL Turva, выяснилось, что якорная цепь задержанного судна свисает в воду. Это обстоятельство, по мнению специалистов, могло стать причиной повреждения кабеля.

Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя ситуацию, заявил, что страна готова к любым вызовам в области безопасности и способна адекватно реагировать на них.

Это был уже не первый случай нарушения работы подводной инфраструктуры в регионе. В декабре 2024 года произошла аварийная остановка кабеля EstLink 2, после которой вышли из строя еще три линии связи между Финляндией и Эстонией. Тогда финские власти задержали танкер Eagle S, заподозрив его экипаж в причастности к повреждениям.

В сентябре 2025 года по техническим причинам отключился еще один электрокабель — EstLink 1. Как пояснили операторы, неисправность возникла на финской станции.

Происшествия привлекли повышенное внимание к безопасности в Балтийском регионе. После декабрьских событий 2024 года в Финский залив вошли корабли НАТО — альянс объяснил это необходимостью защиты инфраструктуры. В Москве эти действия расценили как наращивание военного присутствия.