Береговая охрана Финляндии 31 декабря задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, который соединяет Хельсинки и Таллин. Об этом сообщила пресс-служба финской полиции.

Инцидент произошел в Финском заливе в исключительной экономической зоне Эстонии. Прибывший на место корабль береговой охраны VL Turva обнаружил, что якорная цепь задержанного судна находится в воде, что указывает на возможную причину повреждения. Национальная принадлежность судна не уточняется.

Власти Финляндии в рамках совместной операции взяли судно под свой контроль, проводится его инспекция. Расследование инцидента ведет полиция. Правоохранители квалифицируют инцидент как повреждение объекта критически важной подводной инфраструктуры.

Комментируя произошедшее, президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности страны к вызовам в сфере безопасности и о ее способности реагировать на них по мере необходимости.

Это не первое подобное происшествие в регионе. В декабре 2024 года произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, после чего вышли из строя еще три кабеля между Эстонией и Финляндией. Тогда финские власти задержали танкер Eagle S, заподозрив его команду в причастности.

Позже, 1 сентября 2025 года, перестал работать подводный электрокабель EstLink 1, причиной чего, по заявлению эксплуатирующих компаний, стала техническая неисправность на станции в Финляндии.

Эти инциденты привели к усилению международного внимания к региону. После повреждений в декабре 2024 года в Финский залив под предлогом защиты инфраструктуры зашли корабли НАТО, что официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила как наращивание военного присутствия альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес Москвы, назвав их абсурдными и указав на отсутствие, по мнению Кремля, реакции на возможные действия Украины.

В марте 2025 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что доказательств причастности России к повреждениям кабелей не найдено.