8 Марта на работе для многих россиянок превращается не в праздник, а в повод для неловкости. Об этом руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса цветов и подарков Flowwow Иван Добровольский рассказал Life.ru.

По его словам, сотрудницам неприятно получать в подарок даже премиальную канцелярию, поскольку она не вызывает ощущения праздника. То же касается и корпоративного мерча, поскольку он никак не отражает личность самого человека.

«Косметика и одежда тоже рискованный вариант — такие подарки не универсальны, с ними легко не угадать», — сказал эксперт.

Еще одним неприятным вариантом поздравления Добровольский назвал корпоративные застолья. Он отметил, что сотрудницам было бы куда приятнее получить денежную премию. По данным Flowwow, материальные бонусы к 8 марта достаются лишь 8% сотрудниц, при том, что желающих гораздо больше — 40% опрошенных.

Представитель компании добавил, что наблюдается спрос на сертификаты к крупным праздникам, их предпочли бы получить 13% респондентов.

«По сути, это подарок с правом выбора: спа-процедуры, поездка за город или фотосессия», — считает он.

Добровольский подчеркнул, что не все руководители подходят к празднованию креативно, хотя отметил постепенную смену тенденции. Главной претензией сотрудниц он назвал формальный подход.

«Сейчас мы видим сдвиг: работодатели проводят опросы, чтобы узнать, что действительно порадует коллектив, вместо застолий отпускают домой пораньше или организуют командные выезды», — заключил эксперт.

Ранее аналитики маркетплейса сообщили RTVI, что средняя цена букета цветов к празднику составит 3 950 рублей. 15 тюльпанов обойдутся примерно в 3 600 рублей, столько же роз — в 4 500 рублей.

В компании отметили снижение среднего чека на букет роз снизились в среднем на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Аналитики считают, что россияне стали стали выбирать более доступные сорта.

В феврале текущего года «Газета.Ru» сообщила, что в топ самых желанных подарков для женщин на 8 марта вошли оплата счетов ЖКУ (28%) и долгов по кредитам (19%). Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала результаты опроса «печальными» и заявила, что властям стоило бы «снизойти до такого подарка».