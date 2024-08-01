Журналиста американского делового издания Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, признанного в России виновным в шпионаже и приговоренного к 16 годам колонии, в течение ближайших суток могут освободить в рамках международного обмена заключенными. Об этом ведущий телеканала Fox News Трейс Галлахер заявил в прямом эфире со ссылкой на корреспондента Дженнифер Гриффин, которая специализируется на вопросах национальной безопасности.

О готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией, Беларусью, Германией и США накануне, 31 июля, сообщал словенский телеканал N1 со ссылкой на свои источники. По их словам, в сделке могут участвовать и другие страны, включая Словению, где 31 июля вынесли приговор обвиняемым в шпионаже россиянам Артему и Анне Дульцевым.

Еще одним участником обмена, в возращении которого заинтересована российская сторона, телеканал назвал Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии.

Среди остальных возможных кандидатов на обмен перечислены Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси. Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о помиловании немца.

«Готов к обмену»: как в России и на Западе отреагировали на приговор Гершковичу

Утром 31 июля РИА Новости обратило внимание, что из электронной базы Федерального бюро тюрем США пропали карточки некоторых осужденных россиян — Александра Винника, Максима Марченко, Вадима Конощенка и Владислава Клюшина.

При этом адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана утром 31 июля сообщила, что не может назвать его точное местонахождение, поскольку из колонии, где он отбывал наказание, ей не отвечают.

С 29 июля из российских колоний в неизвестном направлении этапировали нескольких известных заключенных. Среди них Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, Олег Орлов*, Саша Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Мария Пономаренко.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева допустила, что эти заключенные могут быть «частью группового обмена». В Кремле отказались обсуждать вопрос обмена. «Эту тему мы не комментируем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В военном телеграм-канале «МИГ России» также предположили, что «грядет большой обмен». Авторы канала допустили, что часть сделки могла обсуждаться в ходе встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме 25 июля.

Посол США Линн Трейси ранее сообщала RTVI, что Вашингтон прилагает все усилия к возвращению Гершковича на родину. Дипломат считает, что он «не сделал ничего плохого» и «просто выполнял свою работу». Американская сторона еще в 2023 году подтверждала, что ведет переговоры о включении Гершковича в план обмена заключенными.

Дело Гершковича

Журналиста WSJ задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал информацию о работе оборонного предприятия «Уралвагонзавод», которое выпускает и ремонтирует военную технику.

Следствие утверждало, что Гершкович соблюдал «тщательные меры конспирации» и был задержан при попытке получить секретные данные. Президент России Владимир Путин говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Гершковича «поймали с поличным».

Редакция Wall Street Journal настаивает, что ее сотрудник занимался исключительно журналистской работой. Главред издания Republic* Дмитрий Колезев*, ранее живший в Екатеринбурге, рассказывал, что американский журналист интересовался ЧВК «Вагнер», а также контактами руководства «Ельцин-центра» и пресс-секретаря компании «Сима-ленд».

Дело Гершковича рассматривалось в суде с 26 июня 2024 года в закрытом режиме. После второго по счету заседания, которое прошло 18 июля, в инстанции сообщили о завершении судебного следствия.

В тот день суд допросил депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, с которым Гершкович общался во время своей командировки на Урал. После задержания американца Вегнер рассказывал, что того интересовала поддержка населением военной операции на Украине, гуманитарная помощь Донбассу, деятельность ЧВК «Вагнер» и то, как промышленные предприятия «переориентируются в ходе СВО».

19 июля в суде состоялись прения сторон, Гершкович выступил с последним словом. Вину он не признал. Прокуратура просила приговорить журналиста к 18 годам колонии строгого режима. В результате он был приговорен к 16 годам лишения свободы.

* внесен(а) Минюстом в реестр иноагентов