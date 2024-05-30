Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности во время встречи G7, которая будет проходить в Италии 13-15 июня. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Переговоры по этому вопросу велись в течение нескольких недель.

По оценке FT, документ станет самым значимым среди соглашений о безопасности, которые Украина заключила с другими странами НАТО. Издание отмечает, что он будет принят в период наиболее напряженных отношений между Киевом и Вашингтоном с начала российско-украинского конфликта. Источники газеты называют соглашение «знаком поддержки», призванным успокоить Киев.

Разногласия между Киевом и Вашингтоном

Более десятка нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в разговоре с FT указали сразу на несколько спорных вопросов, которые возникли между Киевом и Вашингтоном в последнее время. Среди них — шестимесячная задержка Конгрессом утверждения решения о выделении военной помощи, отсутствие существенного прогресса в вопросе членства Украины в НАТО, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия для ударов по территории России и атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напряженность между Украиной и США особенно усилилась из-за украинских атак на две радиолокационные станции (РЛС) в России, пишет FT. Ранее о беспокойстве США на фоне этих ударов писала The Washington Post. По мнению источников газеты, в Вашингтоне считают, что атаки на РЛС могут вызвать «опасную дестабилизацию в Москве».

Среди других поводов для разногласий между США и Украиной — перестановки в украинском правительстве и армии, которые FT называет «малообъяснимыми». От обязанностей были отстранены сразу нескольких высокопоставленных чиновников, у которых были тесные рабочие отношения с американскими и европейскими властями, пишет издание. Несколько украинских правительственных чиновников и дипломатов из стран G7 заявили, что речь идет об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также об отстранении Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры страны.

FT подчеркивает, что разочарование Зеленского в Байдене появилось на фоне возможного отказа американского лидера от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Украинский лидер назвал такой шаг «не очень сильным решением» и попросил своего коллегу из Вашингтона лично посетить конференцию. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Байден может пропустить саммит в Швейцарии, поскольку он пересекается с предвыборным мероприятием американского президента в Калифорнии. Газета Politico отмечала, что на мероприятии также не будет главы МИД КНР Ван И.

Саммит по Украине в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток. По состоянию на 26 мая свое участие в конференции подтвердили более 80 государств, рассказал Зеленский. Россия не примет участие в саммите. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в ЕС июньскую конференцию рассматривают как площадку, которая позволит подготовиться к саммиту с участием Москвы. Зеленский говорил, что на конференции в Швейцарии будут представлены три пункта из «формулы мира» — энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

Соглашения о гарантиях безопасности Украины и стран G7

Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе. В документе говорилось, что каждая из стран — участниц «Большой семерки» намерена работать с Киевом над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности. Тогда к декларации присоединилось 31 государство, но свои проекты соглашений передали не все.

В январе 2024 года Великобритания первой из стран G7 подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности. В апреле аналогичное двустороннее соглашение Зеленский заключил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позднее украинский лидер рассказал, что Украина работает над договором в области безопасности с США.

Всего, по данным Welt, гарантии безопасности согласились предоставить Украине семь стран ЕС. Помимо Германии, в этот список входят Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. Еще семь стран ЕС отказываются заключать с Украиной двусторонние соглашения о гарантиях безопасности (Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта). Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС, также не хотят заключать соглашение о безопасности с Киевом, пишет газета.