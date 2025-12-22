Генпрокуратура внесла в список нежелательных организаций три польские неправительственные организации (НПО), сообщается на сайте ведомства. Среди них — Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego.

В публикации на сайте Генпрокуратуры утверждается, что все три организации функционируют под покровительством властей Польши, совета Европы и структур НАТО, а также «фактически реализуют их враждебную политику по отношению к России».

Как указывают в ведомстве, эти фонды якобы разрабатывают стратегии по военному и экономическому сдерживанию России, ведут информационную войну против страны и способствуют расширению санкций в отношении Москвы. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, фонды сотрудничают с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и другими организациями, признанными нежелательными.

«Реализуются проекты и программы, направленные на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, расширению НАТО на Восток. Проводится целенаправленная политика по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время», — отмечается в публикации Генпрокуратуры.

Фонд Казимира Пуласки (Casimir Pulaski Foundation) позиционирует себя как «независимый, некоммерческий, беспартийный польский аналитический центр», который исследует «аспекты безопасности» в Центральной и Восточной Европе.

Кроме того, с 2014 года фонд организует «Варшавский форум по безопасности» (WSF), в рамках которого вырабатываются «решения общих трансатлантических проблем безопасности». На полях WSF 2025 среди прочего премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Европе стоит готовиться к войне «нового типа».

Фонд «Свобода и демократия» (Fundacja Wolnosc i Demokracja) называет себя «независимой, беспартийной и неправительственной организацией». Основными направлениями деятельности на сайте фонда указаны — поддержка польских СМИ в Украине и Белоруссии, распространение исторических материалов об антикоммунистическом движении в Польше в 1939-1945 годах.

Фонд им. Стефана Батория ( Fundacja im. Stefana Batorego), согласно сайту, оказывает материальную поддержку местным гражданским инициативам, общественным организациям, проводит социальные акции и занимается мониторингом деятельности госучреждений Польши. Организация является сотрудничает с организациями «Гражданский форум ЕС-Россия»* и Transparency International*.

В декабре Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Александра Гуцана и признал польскую организацию «Съезд народных депутатов»** террористической и запретил ее деятельность на территории России. В апреле 2023 года «Съезд народных депутатов»** был признан нежелательной организацией, поскольку он «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». В марте того же года в список нежелательных организаций попал польский «Форум Свободных Народов ПостРоссии»* на том же основании.

*деятельность организации признана нежелательной в России

**запрещенная в России террористическая организация