Верховный суд (ВС) России признал террористической польскую организацию «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych*, KDL*) и запретил ее деятельность в стране. Таким образом, ВС удовлетворил иск генпрокурора Александра Гуцана с соответствующим требованием.

«Съезд народных депутатов»* был основан в 2022 году в Польше. Лидер организации — экс-депутат Госдумы Илья Пономарев**, заочно приговоренный в России к десяти годам колонии по делу об оправдании терроризма и распространении фейков про армию.

В апреле 2023 года Генпрокуратура признала деятельность «Съезда народных депутатов»* нежелательной в России на основании того, что он «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны и преследует цели насильственного захвата власти в РФ. В ведомстве указывали, что участники организации, среди которых бывшие депутаты Госдумы Марк Фейгин** и Геннадий Гудков**, «отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами».

В ФСБ утверждали, что «Съезд»* позиционируется Пономаревым** перед странами Запада как «новое правительство России в изгнании». По данным спецслужбы, на заседаниях организации было принято более 30 «антиконституционных нормативно-правовых актов», в том числе «Конституция „новой России“», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др.

По данным СМИ, «Съезд народных депутатов»* функционирует как политическое крыло «Легиона „Свобода России“»***, участвующего в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

В ноябре Верховный суд признал террористической организацией американское юрлицо «Фонда борьбы с коррупцией»**** (ФБК****) — Anti-Corruption Foundation** (ACF**). ВС установил, что цели и действия ACF** направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, сообщили в пресс-службе суда. В Генпрокуратуре, которая подала соответствующий иск, заявили, что американская «дочка» ФБК**** была создана лидерами организаций, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, для осуществления «деструктивной деятельности на территории России».

Годом ранее Верховный суд признал террористической и запретил на территории страны деятельность «Форума свободных государств постРоссии»*, основанного в Польше. В Генпрокуратуре заявляли, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России, а ее руководители — «скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений» — призывают к нарушению территориальной целостности РФ, разделению страны на «отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран», участию в боевых действиях на стороне ВСУ, а также совершению терактов и диверсий.

*деятельность организации признана нежелательной в России

**внесены Минюстом России в реестр иноагентов

***запрещенная в России террористическая организация

****признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован