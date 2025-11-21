Генеральный прокурор России Александр Гуцан направил в Верховный суд иск о признании террористической и запрете деятельности в России польской организации «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych*, KDL*). Об этом сообщается на сайте Минюста.

В сообщении говорится, что рассмотрение иска запланировано на 8 декабря, слушания пройдут в Верховном суде.

Как пишет РАПСИ, в пресс-службе ВС сообщили, что «Съезд народных депутатов»* был создан в 2022 году в Польше, а ее лидером является экс-депутат Госдумы Илья Пономарев**.

В апреле 2023-го Генпрокуратура признала деятельность «Съезда»* нежелательной в России. В ведомстве указывали, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны и преследует цели насильственного захвата власти в России, а также исполнения функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ.

Как утверждали в ФСБ, в период с 2022 по 2024 год «Съезд народных депутатов»* провел семь сессий, на которых были приняты «более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как «Конституция „новой России“», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др. По версии спецслужбы, организация «позиционируется Пономаревым** перед западными странами как „новое правительство России в изгнании“».

В ФСБ также сообщали, что «Съезд»* сотрудничает с «одним из украинских военизированных подразделений, включенным в список организаций, признанных террористическими» для «реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем». По данным СМИ, объединение действует как политическое крыло «Легиона „Свобода России“»***, участвующего в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

Кроме того, Генпрокуратура обращала внимание, что проживающие за границей участники «Съезда»* «отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами». В их числе ведомство называло оппозиционеров Марка Фейгина** и Геннадия Гудкова**.

В 2024 году британская The Times писала, что участники «Съезда народных депутатов»* разработали план госпереворота в России с призывом к НАТО поддержать убийства российских политиков, которые поддерживают действия президента страны Владимира Путина.

По данным СМИ, в 2024 году в «Съезде»* произошел раскол: часть участников движения остались с Пономаревым*, тогда как остальные представители организации обвинили ее создателя в воровстве средств, выделенных из бюджета Украины.

С 2022 года Илья Пономарев* заочно арестован и объявлен в международный розыск. В России его заочно приговорили к десяти годам колонии по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и распространении фейков про армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Против Пономарева* также возбуждены уголовные дела об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК), насильственном захвате власти (ст. 278 УК), госизмене в виде перехода на сторону противника (ст. 275 УК), публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК). Еще одного участника «Съезда*» Андрея Сидельникова** в ноябре 2024 года суд в России заочно приговорил к шести годам колонии общего режима. Поводом для уголовного дела стало его утверждение о «необходимости совершения нападений ударных беспилотных летательных аппаратов на избирательные участки», находящиеся на территории ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в период проведения выборов президента.

*деятельность организации признана нежелательной в России

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов

***запрещенная в России террористическая организация