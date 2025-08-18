Герой России, заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, Абачев был ранен несколько дней назад в одном из приграничных районов. Генерал находится в одном из лучших военно-медицинских центров России, добавил Меликов. Там находится глава города Дагестанские Огни Замир Гаджимурадов.

«Он пообщался с врачами, состояние генерала они оценивают как тяжелое, но стабильное. В ближайшее время планирую проведать его лично», — написал Меликов.

Глава региона отметил, что Абачев «с первых дней» принимает участие в военной операции на Украине и «всегда был на переднем крае, на самых ответственных, а потому опасных участках». Меликов добавил, что генерал «всегда старается беречь личный состав, подчас пренебрегая собственной безопасностью».

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждает, что Абачев получил ранение якобы в результате украинского удара по автоколонне на трассе Рыльск ― Хомутовка в Курской области в ночь на 17 августа. Генералу якобы ампутировали руку и ногу, заявили в ГУР.

Абачев находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, утверждает со ссылкой на источник телеграм-канал «Спросите у Расула», основанный дагестанским блогером Расулом Маазовым.

17 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о ранении двух пассажиров КАМАЗа в результате атаки украинского дрона на автодороге Рыльск — Хомутовка. По словам Хинштейна, мужчины 20 и 37 лет были госпитализированы с множественными осколочными ранениями, закрытыми черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами.

«Народный командир»: чем известен Эседулла Абачев

Генералу Эседулле Абачеву 57 лет, он уроженец Дагестана, выпускник Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища и Общевойсковой академии ВС России. Принимал участие в боевых действиях в Карабахе, Чечне, Южной Осетии, Сирии.

С 2017 по 2022 год Абачев занимал различные командные должности: был первым замкомандующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, полномочным представителем Минобороны России в Дагестане, замкомандующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

После начала военной операции на Украине Абачев возглавил 2-й армейский корпус Народной милиции ЛНР. В июле 2022 года президент России Владимир Путин присвоил генералу звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Незадолго до этого российские войска вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР взяли под контроль Лисичанск — последний крупный населенный пункт ЛНР, остававшийся под контролем Украины.

В феврале 2023 года Абачев получил звание генерал-лейтенанта.

В марте 2024 года генерал вручил медали «За отвагу» и «За боевые отличия» военным, которые задержали в Брянской области подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

Военкор Семен Пегов, автор телеграм-канала WarGonzo охарактеризовал Абачева как «народного командира», которого знает по позывному и в лицо «практически каждый боец на вверенном ему участке фронта».

Широкую известность генерала как на поле боя, так и за его пределами Пегов объяснил тем, что он «не отстраняется от мирняка взводом личной охраны и штабной колючей проволокой», а на взятых под контроль территориях «частенько “выходит в люди”, помогая решать в том числе наболевшие бытовые проблемы». Военкор также отмечал аскетичность Абачева, «штаб» которого расположен в «самой обычной землянке».

Генерал-лейтенант отмечен орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством», орденом Кадырова (высшая госнаграда Чечни), медалями «За отвагу», «За отличие в воинской службе» II степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «Боевое содружество» (Сирия), «За боевое содружество» (Южная Осетия).