Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине составлен наспех, но он «работоспособный», и российский лидер Владимир Путин считает его «хорошей основой для переговоров». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Должно быть прописано до метра»

Лукашенко подчеркнул, что то, что сейчас обсуждается Москвой, Вашингтоном и Киевом, — это пока не окончательный и не официальный вариант соглашения. Говорить конкретно можно будет только после того, когда американская сторона передаст проект документа России по официальным каналам, добавил он.

«Но план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров», — сообщил белорусский лидер.

Он высказал мнение, что план был составлен поспешно.

«Не хочу сказать, что уж совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте, без широкого толкования, чтобы все было конкретно — если решаются территориальные вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра, какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен быть и так далее», — перечислил Лукашенко.

По его словам, нельзя допустить размытых формулировок, потому что с течением времени это позволит каждой стороне по-своему толковать различные пункты.

«Ты потеряешь страну, поэтому подумай»

Высказав критику, Лукашенко в то же время похвалил американцев за «колоссальную работу». Он не согласился с упреками некоторых СМИ и экспертов в том, что план учитывает позицию России, но не Украины.

Глава республики напомнил, что Трамп встретился с Путиным только раз в Анкоридже, тогда как с украинским президентом Владимиром Зеленским и с европейцами встречался многократно.

«Вы что думаете, они просто чай попили? <…> Нет! Трамп и его команда субстантивно, как у вас говорят, и основательно, содержательно <…> провели очень большую работу и с украинцами, и с европейцами, и с россиянами», — сказал президент Беларуси.

Вопрос, по его словам, в другом — в том, что Россия оказалась «более договороспособной», чем Украина. «Это надо признать. А потом уже вглубь лезть», — полагает он.

Лукашенко также обратился к «Володе» Зеленскому, призвав его «не торпедировать переговорный процесс» и договариваться ради сохранения Украины в границах, которые есть на сегодня с учетом реалий на фронте. Он отметил, что не видит, по каким моментам сейчас нельзя договориться. Но даже при наличии возражений их можно будет обсудить позднее, считает белорусский лидер.

«Ну оставьте на потом, ну прекратите войну, где гибнут не твои дети, где гибнут чужие дети. Вот в чем главная проблема того же Зеленского. <> И самое главное — ты потеряешь страну. <…> Поэтому подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение», — предупредил Лукашенко.

«Все учтено, не без интересов США»

По оценке президента Беларуси, Трамп прав, когда «поджимает одну и другую сторону» в стремлении приблизить мирные договоренности.

«Но если — если грубо говорить — можно было с Россией договориться, поджав ее, то с Украиной нельзя. Тут негативную роль играет Европейский союз. Надо прекратить эту войну. В этой войне, боюсь, что не будет победителя, это катастрофа», — заявил Лукашенко.

Он заключил, что предстоит «большая, тяжелая работа», и все эти вопросы еще будут обсуждаться. Как отметил Лукашенко, в американском плане зафиксировано много важных тем, включая Запорожскую АЭС и судьбу замороженных российских активов.

«Там все учтено, не без интересов Соединенных Штатов Америки. Вот штрих Трампа там как экономиста присутствует», — резюмировал он.