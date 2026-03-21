Федеральное бюро расследований (ФБР) выявило «связанных с российскими спецслужбами» хакеров, которые взломали коммерческие мессенджеры в США, включая Signal, сообщил директор ФБР Кэш Пател в соцсети X.

«Эта кампания нацелена на лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, включая действующих и бывших чиновников правительства США, военнослужащих, политических деятелей и журналистов», — говорится в сообщении.

Хакеры, как утверждается получили доступ к тысячам аккаунтов, они могли «просматривать сообщения и списки контактов, отправлять сообщения от имени жертвы и проводить дополнительные фишинговые атаки», используя персональные данные.

В мае 2025 года следователи из Европы и США, специализирующиеся на киберпреступности, заявили о раскрытии «вредоносной сети», которой якобы руководили российские хакеры. Европейские правоохранительные органы выдали международные ордера на арест 20 подозреваемых, большинство из которых проживают в России. В США утвердили обвинительные заключения в отношении 16 человек по тому же делу. Речь идет о предполагаемых администраторах вредоносных программ Qakbot и Danabot.

В феврале 2024 года Германия и США провели совместную операцию, в результате которой якобы была уничтожена «шпионская сеть российских хакеров».