Москва продолжает добиваться экстрадиции из Таиланда российского гражданина, который был задержан на Пхукете по запросу властей США. Об этом посол России в Таилинде Евгений Томихин рассказал в специальном интервью RTVI. ФБР обвиняет россиянина в хакерской деятельности.

«Действительно, гражданин был арестован местными правоохранительными органами по обращению американской стороны. Хочу обратить внимание, что после обращения американской стороны не сразу поступил запрос на его выдачу», — рассказал RTVI Евгений Томихин.

По словам дипломата, и Россия, и США пытаются добиться экстрадиции россиянина.

«Есть процедура, предусмотренная договором о выдаче, который существует между Таиландом и Соединенными Штатами Америки, равно как и теперь между Таиландом и Российской Федерацией», — признал Евгений Томихин.

Посол напомнил, что в 2025 году вступил в силу договор о выдаче между Россией и Таиландом.

«Он теперь не только облегчает процедуру, но и дает нам важное преимущество — рассчитывать на выдачу наших граждан в приоритетном порядке в страну происхождения», — отметил Евгений Томихин.

Собеседник RTVI признал, что процесс не завершен.

«Что касается конкретного случая, продолжается судебное разбирательство. Российская сторона также заинтересована в том, чтобы он был выдан в Российскую Федерацию. Все формальности соблюдены, и официальный запрос на выдачу был передан нашим таиландским коллегам. Работают адвокаты. Так что процесс пока еще продолжается», — заключил посол.

В ноябре 2025 года на острове Пхукет был арестован 35-летний гражданин России, которого США обвиняют в хакерской деятельности. Киберполиция Таиланда утверждает, что арестованный — «хакер мирового класса», причастный к атакам на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств в Европе и США». Он находился на таиландском острове с 30 октября.

Таиландские силовики заявили, что «агенты ФБР наблюдали за делом» россиянина, а операция по его задержанию была призвана укрепить сотрудничество Таиланда и США в борьбе с преступностью.

В начале января ТАСС написал, что Россия заочно арестовала и объявила в международный розыск задержанного на Пхукете хакера. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Организация преступного сообщества», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Кража организованной группой» (более 40 эпизодов) и «Покушение на кражу» (около 10 эпизодов).

Агентство со ссылкой на материалы дела передавало, что уголовное дело против россиянина возбудили в 2018 году в Калуге.