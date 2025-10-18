Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Об этом РБК сообщили три источника в правоохранительных органах.

По данным издания, в сентябре этого года Матушкин был арестован на два месяца и помещен в следственный изолятор в Санкт-Петербурге.

Детектива, как отмечается в статье, подозревают в сборе сведений, составляющих гостайну, с последующей передачей их за пределы страны. Помимо этого, Матушкин, как считают правоохранители, мог сотрудничать с иностранной разведкой и оказывать содействие ее задачам на территории России.

Один из собеседников РБК уточнил, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии.

Частный детектив Михаил Локтионов рассказал, что вместе с Матушкиным были задержаны еще два человека, одного из которых потом отпустили.

По его словам, вступить в «Международное объединение частных детективов» мог любой, в том числе не детектив, достаточно заплатить взнос. Среди участников, добавил Локтионов, были специалисты из США, Великобритании и других западных стран.

Матушкин с 2021 года проходит процедуру банкротства по иску Сбербанка, связанного с невыплатой ипотеки.

Члены созданной им организации занимаются розыском угнанных автомобилей, поиском скрывающихся и пропавших без вести людей, скрытым наружным наблюдением, проверками на полиграфе, расследованиями по супружеской неверности и так далее.

В «Объединенное детективное бюро», которое возглавляет Матушкин, входит, как указано на сайте, более 200 человек. Компания занимается поиском информации о человеке и его личных данных, имуществе, работой с архивами в России и за рубежом, пропавшими людьми и местонахождением контрафакта, а также предлагает помощь «при конфликте с правоохранительными органами».

Ранее Запорожский облсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Энергодара по делу о госизмене, признав его виновным в спонсировании ВСУ и шпионаже.

Он рассказал, что в 2024 году сделал несколько переводов на покупку средств радиоэлектронной борьбы для Вооруженных сил Украины, а затем по указанию куратора передал данные о местоположении российских войск на выезде из Энергодара.

В августе ФСБ сообщила о задержании в Кировской области гражданина России, родившегося в 2006 году. Его обвинили в участии в украинской террористической организации и подготовке диверсионных действий.

По версии следствия, мужчина планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали «для блокирования грузоперевозок в интересах СВО», а также заключить контракт с Минобороны России, чтобы отправить на фронт и там перейти на сторону ВСУ.