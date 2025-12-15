Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый, 20-й по счету, пакет санкционных мер, направленных против 14 физических лиц и организаций в рамках продолжающегося ограничительного режима в отношении России. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В перечень попали российские лица, связанные с экспертным сообществом, среди которых пять участников дискуссионного клуба «Валдай»: декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и программный директор клуба Иван Тимофеев.

Кроме того, под ограничения подпал 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России, дислоцированный в Калининграде. В обосновании утверждается, что подразделение играет ключевую роль в обеспечении обороны региона и занимается подавлением GPS-сигналов, что, по версии ЕС, затрагивает страны Балтии.

В список также включены гражданин США, бывший помощник шерифа Флориды Джон Дуган, получивший в 2016 году политическое убежище в России, украинская журналистка Диана Панченко, «Международное движение русофилов», а две иностранные компании.

Речь идет о фирмах из ОАЭ — Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, а также вьетнамской Hung Phat Maritime Trading, которые, по утверждению ЕС, причастны к транспортировке российских энергоносителей.

Предыдущий, 19-й, пакет ограничений Евросоюза был введен в действие в октябре. Он затронул несколько российских банков и криптовалютных площадок, а также ряд компаний в Индии и Китае. В рамках этого пакета были ужесточены запреты на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

Согласно информации издания Politico, следующий, 20-й пакет санкций ЕС, как ожидается, вступит в силу в начале 2026 года. В МИД Эстонии ранее заявляли, что новые ограничения затронут российские энергетические компании, а также третьи страны, продолжающие сотрудничество с Россией.

На прошлой неделе Великобритания ввела аналогичные ограничительные меры в отношении российского философа Александра Дугина и бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука. Под санкции также попали созданные ими структуры: Центр геополитических экспертиз, основанный Дугиным, и телеграм-канал «Рыбарь», созданный Звинчуком.

Кроме того, Лондон распространил рестрикции на «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», а также на русскоязычные медиапроекты Golos и Euromore, редакции которых базируются в Бельгии.