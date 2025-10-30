Житель Екатеринбурга нашел труп женщины во время пробежки в Юго-Западном лесопарке в Ленинском районе города, пишет Инфо24. Следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказал изданию глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, обнаженное обезглавленное тело лежало неподалеку от автозаправочной станции. На одном из пальцев правоохранители нашли кольцо.

В СК уточнили, что на трупе есть признаки насильственной смерти. Уральское издание URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что голова «была отчленена от тела каким-то режущим инструментом». Сейчас сотрудники правоохранительных органов прочесывают лес в надежде ее обнаружить.

Также полицейские изучают записи установленных поблизости камер видеонаблюдения и данные о пропавших за последнее время женщинах, чтобы идентифицировать личность жертвы. По делу назначены экспертизы — в частности, судебно-медицинская, биологическая и молекулярно-генетическая. Источник URA.RU заявил, что труп мог пролежать в лесу «примерно полгода».

Напомним, в апреле 2025 года дачники СНТ «Ягодка» в районе города Серова Свердловской области нашли под свалкой стройматериалов женскую голову. За убийство задержали местного жителя, который, как установило следствие, расправился с приехавшей к нему гостьей и ее малолетним сыном, расчленил тела и выбросил останки в разных местах. На днях появилась информация о том, что этот мужчина ушел на СВО.