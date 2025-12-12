Город Новомосковск в Тульской области на сутки переименовали в Сталиногорск по случаю 84-й годовщины освобождения от немецкой оккупации. Об этом сообщается в телеграм-канале местной администрации.

«Мы продолжаем нашу традицию, когда на один день городу возвращается историческое название. 12 декабря Новомосковск становится Сталиногорском», — сообщили в мэрии.

Прежнее название Новомосковска в этот день фигурирует на культурных мероприятиях и в соцсетях, в школах идут уроки истории города.

Глава администрации Новомосковска Руслан Бутов рассказал, что 12 декабря принял участие в церемонии захоронения останков восьми неизвестных солдат-красноармейцев, обнаруженных поисковым отрядом «Цитадель» в районе деревни Ново-Яковлевка. Они будут покоиться в братской могиле.

«Мы понимаем, какой ценой далась им победа. Они хотели жить, любить, трудиться, но страна позвала, и они отдали свою жизнь за Отчизну», — написал Бутов в своем телеграм-канале.

История Новомосковска берет свое начало от поселка Бобрики. В 1930-х здесь появился химический комбинат по производству азотных удобрений, населенный пункт разросся и стал крупным промышленным городом.

В 1933 году название Бобрики сменили на Сталиногорск. В 1941 году город 17 дней находился под немецко-фашистской оккупацией и сильно пострадал. Изначально город входил в состав Московской области, а уже после Великой Отечественной войны — в 1957 году — стал частью Тульской области. В 1961-м Сталиногорск был переименован в Новомосковск. В 2021 году ему было присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

В 2022 году бывший глава местной администрации Алексей Бирюлин предложил переименовывать Новомосковск в Сталиногорск каждый год 12 декабря. Он отметил, что российские города-герои «создали замечательную традицию» возвращать на один день советские названия в памятные воинские даты.

«Санкт-Петербург становится Ленинградом, Волгоград — Сталинградом. И мне кажется, что наш город, город воинской доблести, достоин того, чтобы в день своего освобождения вновь на день стать Сталиногорском», — пояснил Бирюлин.

В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании международного аэропорта Волгограда «Гумрак» в «Сталинград». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров говорил, что с такой просьбой обратились «ветеранское сообщество, ветераны и участники специальной военной операции».

9 декабря Волгоград на сутки стал Сталинградом по случаю Дня Героев Отечества. На главных подъездных дорогах к городу были установлены указатели с названием «Сталинград».

Опрос волгоградцев, проведенный в 2023 году Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 67% респондентов не поддерживают переименование города в Сталинград на постоянной основе.