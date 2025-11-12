Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает до 20 лет лишения свободы за дезертирство среди бывших заключенных, проходящих военную службу. При этом наказание за самовольное оставление части ужесточается для всех военнослужащих, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 402 депутата.

Законопроектом повышается наказание за самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от военной службы для такой категории лиц, как осужденные, подозреваемые и обвиняемые, заключившие контракт о прохождении военной службы, рассказала замглавы Минюста Елена Ардабьева во время заседания.

«Принятие законопроекта позволит создать дополнительные гарантии обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны», — сказала замминистра.

Поправками в Уголовный кодекс Ужесточается уголовная ответственность для условно освобожденных от уголовного наказания и лиц, в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в связи с призывом на военную службу либо заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, за совершение ими в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Так, для них поправками прописывается, что самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин продолжительностью от двух до десяти суток будет караться лишением свободы от 2-х до 6-ти лет; самоволка, а также неявка без уважительных причин на срок от десяти суток до одного месяца будет наказываться лишением свободы на срок от 3-х до 8-ми лет, а на срок свыше одного месяца — лишением свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет.

Ужесточается наказание для экс-заключенных за дезертирство или дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Наказанием будет лишение свободы на срок от 10-ти до 20-ти лет.

На срок от семи до 12 лет будет караться уклонение военнослужащего — бывшего заключенного от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога документов, или иного обмана, или «то же деяние, совершенное в целях полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы».

Несколько нововведений касается всех военнослужащих-контрактников, а также призывников. Самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью от десяти суток до одного месяца, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будет наказываться лишением свободы на срок до 7-ми лет.