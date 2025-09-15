Для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны России, срок лишения свободы за дезертирство может быть увеличен до 12 лет. Соответствующую норму поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передает ТАСС.

По данным агентства, документ предусматривает ужесточение наказаний за:

дезертирство (ст. 338 УК РФ),

самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 337 УК),

уклонение от исполнения обязанностей военной службы, стимулируя болезнь и используя другие способы (339 УК РФ).

Изменения касаются заключенных, которые были освобождены от наказания после подписания контракта с Минобороны. Как уточняет РБК, ссылаясь на подготовленный Минюстом законопроект, военнослужащего могут отправить в колонию на срок от двух до шести лет, если он самовольно оставил часть или не явился на место службы в течение двух-десяти дней без уважительных причин. В случае безосновательной неявки в месячный срок предлагается ввести наказание от трех до восьми лет заключения.

За симуляцию болезни, намеренного причинения вреда себе во время службы или подлог документов может грозить лишение свободы от семи до 12 лет. Самое строгое наказание предусмотрено за дезертирство заключенных с оружием или группой лиц — от 10 до 12 лет заключения. В настоящее время сроки лишения свободы за подобные деяния в условиях боевых действий не превышают десяти лет.

«Представленные в законопроекте новые составы уголовных преступлений вводятся в связи с тем, что совершение таких деяний <…> лицами, уже подвергавшимися уголовному преследованию, имеет большую общественную опасность, нежели совершение подобных деяний просто военнослужащими», — пояснил РБК зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он добавил, что санкции для бывших заключенных «строже», поскольку, по словам эксперта, они — «рецидивисты, ранее призванные на военную службу посредством освобождения от уголовного наказания (или, соответственно, в отношении которых было приостановлено производство по уголовному делу)».

В мае этого года портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что с военного полигона под Ростовом-на-Дону сбежали десять бывших заключенных, которые подписали контракт с Минобороны на отправку в зону боевых действий на Украину. Среди них были те, кто отбывал наказание за грабеж, побои, изнасилование, убийство, незаконный сбыт наркотиков.

По данным издания, побег произошел в ночь на 9 мая. Через несколько дней сбежавшие должны были отправиться в зону военной операции. Как рассказал источник 161.RU, утром они не явились в часть на выдачу обмундирования. Оружия при себе у бывших заключенных не было.

Портал отметил, что четверых беглецов задержали почти сразу при попытке выехать из Ростовской области.