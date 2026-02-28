Депутаты Госдумы от КПРФ призвали правительство увеличить размер средств (субвенций), выделяемых российским регионам на лекарства для льготников и на лечебное питание для детей-инвалидов. Соответствующее обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину (есть в распоряжении RTVI).

В документе отмечается, что россияне жалуются депутатам Госдумы на сложности в получении лекарств и медицинских изделий. Обеспечивать ими льготников уполномочены регионы, напоминают парламентарии.

Для расчета субвенций на 2026 год использован норматив в размере 1 405,85 рубля в месяц на одного льготника. При этом льготники имеют право отказаться от получения социальных услуг в пользу денежной компенсации. По данным депутатов, такой возможностью воспользовались до 75-80% федеральных льготников.

«Почему люди массово отказывались от льготы в натуральном выражении — это отдельная больная тема», ― сказал RTVI зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

Он пояснил, что в регионах были перебои с поставками лекарств или выдачей дешевых аналогов взамен оригинальных препаратов, поэтому людям приходилось самостоятельно покупать необходимые лекарственные средства.

В результате нарушился изначально установленный страховой принцип: в натуральном виде льготу сохранили только те граждане, кому нужны лекарства и медицинские изделия на сумму, значительно превышающую норматив в 1,4 тыс. рублей, отметил Куринный.

По данным Счетной палаты, которые приводят в обращении депутаты, применяемый для расчета субвенций норматив недостаточен. Из-за этого регионы вынуждены за свой счет покрывать более 56,6% затрат от стоимости обслуженных рецептов, выдаваемых льготникам.

Сейчас возможности многих регионов «существенно ограничены, что приводит к недофинансированию и, как следствие, к массовым нарушениям прав граждан», говорится в обращении депутатов от КПРФ. В связи с этим парламентарии просят правительство рассмотреть вопрос об увеличении размера субвенций для льготников.

«Это люди, которым жизненно необходима помощь государства», — подчеркнул Куринный в разговоре с RTVI.

Под обращением к Мишустину подписались семеро парламентариев, включая первого замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева и главу комитета по защите семьи Нину Останину.