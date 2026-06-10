Министерство внутренних дел Грузии подготовило проект поправок к миграционному законодательству, ужесточающих выдачу вида на жительство студентам и супругам граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

Поправки направлены на «создание эффективных механизмов управления миграционными процессами и укрепление государственной безопасности», пояснили в МВД.

Там в частности упомянули случаи зачисления иностранцев в вузы и браков ради получения ВНЖ. В связи с этим Грузия ужесточит правила приема иностранных абитуриентов и введет уголовное наказание за фиктивные браки.

Что изменится для студентов

Согласно поправкам, правительство Грузии установит квоты на прием студентов из других государств. Абитуриентов обяжут предъявлять международный сертификат на знание грузинского языка или сдавать экзамен через Национальный центр оценки и экзаменов (NAEC).

Данные о приеме студента, академическом отпуске, отчислении, восстановлении и окончании учебы будут вноситься в единую информационную систему, доступную госорганам.

Для вузов введут административную ответственность за нарушение правил учета иностранцев. Это могут быть штрафы, ограничение на прием граждан других стран или отзыв аккредитации.

Студенческий вид на жительство смогут получить только совершеннолетние учащиеся аккредитованных высших и профессионально-технических учебных заведений.

ВНЖ может быть аннулирован, если студент не соответствует академическим требованиям, нарушает условия трудоустройства и отсутствует в Грузии в течение определенного законом периода.

ВНЖ по браку

Поправки вводят новый тип ВНЖ ― для супругов граждан Грузии. Перед выдачей этого документа, не равнозначного постоянному ВНЖ, специальная комиссия будет проверять действительность брака.

За фиктивные браки для легализации пребывания в Грузии вводится уголовная ответственность: от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Предусмотрены такие варианты наказания, как домашний арест, депортация и запрет на повторный въезд в течение двух-десяти лет.

Кроме того, поправки затрагивают положение осужденных в Грузии иностранцев. Неотбытую часть наказания можно будет заменить выдворением из страны и запретом на повторный въезд.

С марта 2026 года иностранцы обязаны получать разрешение на работу в Грузии, даже если речь идет об удаленке. Более строгой стала и сама процедура трудоустройства иностранцев. Приоритет отдается гражданам Грузии, и только если претендентов на вакансию среди местного населения не нашлось, компания может запросить у властей разрешение на наем приезжего. Гражданам других стран запрещено работать курьерами, таксистами и гидами.

В 2025 году из Грузии выдворили 1,3 тыс. иностранцев, что стало рекордом. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, столько же нелегалов было выдворено за последние семь лет. Политик отметил, что план МВД предусматривает депортацию как минимум 3,5 тыс. человек в 2026 году и ликвидацию нелегальной миграции за три-четыре года.