В Москве в ожидании сильных морозов, которое прогнозируют на ближайшие дни, начали повышать температуру отопления в домах и перевели городские службы в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет Mos.ru.

По его словам, в предстоящие дни в столице резко похолодает, вплоть до минус 28 градусов ночью, также местами возможен снег.

«В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — приводит официальный сайт мэра слова Бирюкова.

Он заявил, что по все городские системы ресурсообеспечения обладают необходимым резервом мощности, так что снабжение потребителей остается надежным.

«Заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя», — рассказал Бирюков.

Как поясняет портал, температуру отопления нельзя снижать или поднимать резко из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Задания на изменение режимов дают заблаговременно на основании краткосрочных прогнозов погоды.

Регулировка отопления происходит путем повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка происходит под автоматическим контролем диспетчерских служб ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), которые в том числе ориентируются на данные погодных датчиков, говорится в сообщении.

Коммунальные службы круглосуточно следят за состоянием дорог и улиц, пишет Mos.ru. По мере выпадения осадков проезжую часть будут прометать с помощью специальной техники, также будет организована расчистка тротуаров и дворов, после чего их обработают против гололеда.