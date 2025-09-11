Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он назвал ситуацию в Белгороде и Белгородском районе «тяжелой».

«Тяжелая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что региональные власти пока не могут разрешить работу крупных торговых центров и напомнил, что школы продолжают работают в дистанционном формате.

«Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы. Если вдруг возможности такой нет, учителя и воспитатели находятся все на своих местах в школах и детсадах», — сказал Гладков.

По его словам, при соблюдении максимальной безопасности при передвижении из дома в школу или детский сад педагоги готовы принять детей.

Позже губернатор сообщил, что в результате атаки дрона в Белгороде мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Пострадавший госпитализирован.

«От удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль», — написал в телеграм-канале Гладков.

По его словам, информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Накануне Гладков сообщил, что крупные торговые центра Белгорода и Белгородского района приостановили работу. По его словам, ТЦ приостановили работу из-за «оперативной ситуации». До этого губернатор писал, что Белгород оказался под ударами беспилотников ВСУ.