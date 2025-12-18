Два члена экипажа грузового судна, которое загорелось в порту Ростова-на-Дону в результате налета дронов, погибли, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Еще три человека пострадали.

«Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, пожар на судне был потушен на площади 20 кв.м. Слюсарь также отметил, что в многоэтажном доме в западной части Ростова никто не пострадал.

В Батайске из-за атаки БПЛА ранения получили семь человек, четверым из них была оказана медицинская помощь на месте, трое направлены в батайскую БСМП.

«Одного из них врачи спасти не смогли», — отметил Слюсарь и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин до этого сообщал, что после возгорания на танкере разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Утром 15 декабря губернатор Ростовской области также сообщал, что в результате налета дронов в Ростове загорелись две легковые машины, а также была повреждена крыша частного дома. Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе области остановлена работа водозабора и насосной станции.