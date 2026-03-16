Курский губернатор Александр Хинштейн на заседании областного правительства выступил с критикой предложения, возникшего в регионе после вступления в силу нового закона о защите русского языка. По его словам, отдельные активисты потребовали убрать латинскую букву Z из курских топонимов, передает «Ъ».

Хинштейн сообщил, что в зоне спецоперации на Украине в возрасте 40 лет погиб действующий депутат Железногорской городской думы Николай Ключников.

«Пока одни железногорцы погибают на СВО, другие требуют убрать букву Z из названия города», — цитирует главу региона «Ъ — Черноземье».

Ранее бывший депутата гордумы Железногорска Руслан Цыганов обратился к областным властям с призывом изменить стелу на въезде в город — убрать из названия букву Z.

Это предложение он объяснил положениями закона о защите русского языка, который вступил в силу 1 марта. «Ъ — Черноземье» отмечает, что эта инициатива уже вызвала негативную реакцию некоторых общественников.

В июне 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о защите русского языка в публичном поле. Согласно документу, с 1 марта 2026 года надписи в публичных местах должны быть переведены на русский язык, к ним относятся вывески, указатели, информационные стенды. При этом допускается написание на иностранных языках, например, «sale», «shop», «open», однако такие надписи должны быть дублирующими — сначала информацию нужно указывать на русском.