Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что он «не диктатор», как ранее утверждал американский глава Дональд Трамп. Он также отметил, что не несет ответственность за начало конфликта Киева и Москвы.

«Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все», — подчеркнул Зеленский.

На вопрос о том, можно ли доверять Трампу, который может предоставить Киеву гарантии безопасности, Зеленский ответил: «Речь идет не только о президенте Трампа, мы говорим об Америке. Мы все президенты на соответствующих условиях. Нам нужны гарантии, например, на 30 лет. Политические элиты будут меняться, лидеры будут меняться».

Украинский лидер рассчитывает, что США предоставят гарантии безопасности до того, как он рассмотрит вопрос о проведении президентских выборов. При этом Зеленский подчеркнул, что пока еще не решил, будет ли баллотироваться снова.

«Я сказал партнерам: “Вам нужно решить одну вещь: вы хотите избавиться от меня или вы хотите провести выборы? Если вы хотите провести выборы, <…> тогда проведите эти выборы честно. Проведите их так, чтобы их признал, прежде всего, украинский народ. И вы сами должны признать, что это законные выборы”», — добавил Зеленский.

Пятилетний срок Владимира Зеленского, избранного на пост президента Украины в 2019 году, завершился в ночь на 21 мая 2024 года. Однако на фоне военного положения, введенного в стране после начала российско-украинского конфликта, выборы не состоялись. В разговоре с Би-би-си Зеленский указал, что их проведение осложняется тем, что миллионы украинцев проживают за границей в качестве беженцев, а часть территорий страны, по его словам, находится под контролем России. Киев утверждает, что Зеленский правомерно сохраняет полномочия до инаугурации следующего президента, Кремль неоднократно заявлял о его нелегитимности. В декабре 2025 года Владимир Путин сообщил, что Россия готова подумать над возможностью обеспечения безопасности президентских выборов на Украине.

«Диктатор без выборов»

В феврале 2025 года Трамп обвинил Зеленского в отказе от выборов, сославшись на якобы «очень низкий рейтинг» украинского президента. Республиканец назвал своего украинского коллегу «диктатором без выборов», якобы искусно манипулировавшим бывшим президентом США Джо Байденом.

«Подумайте только: имевший скромные успехи комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он без США и Трампа никогда не сможет уладить», — рассуждал американский лидер.

Спустя несколько дней Трамп заявил, что не верит в то, что мог назвать Зеленского «диктатором».

«Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос», — сказал глава Белого дома.

В декабре президент Украины говорил, что запрос о проведении голосования исходит от США и «русских». Он добавил, что «политически готов» к ним и «не держится за кресло», однако важно помнить не только о законодательной базе, но и о безопасности.

«Если американская сторона поднимет вопрос референдума или выборов, это при нынешних условиях — особенно с учетом авиаударов — абсолютно не может состояться», — указал Зеленский. Он подчеркнул, что на время проведения подобных мероприятий на всей территории страны должно быть «безопасное небо».

В феврале Financial Times писала, что Зеленский якобы планирует провести выборы и референдум «по любому мирному соглашению» с Россией до 15 мая. По данным источников газеты, это происходит на фоне сильного давления со стороны Белого дома, который стремится завершить российско-украинский конфликт до лета и требует провести оба голосования к данному сроку. В противном случае Киев рискует потерять предложенные американской стороной гарантии безопасности.

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией, длившиеся два дня и проходившие за закрытыми дверями, завершились в Женеве 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их трудными, но конструктивными.

Мединский отметил, что очередной раунд планируется провести в ближайшее время. 20 февраля Зеленский заявил, что следующий саммит может пройти в Женеве в течение 7-10 дней.