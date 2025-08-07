В Мьянме в возрасте 74 лет скончался исполняющий обязанности президента страны Мьин Шве, занявший этот пост в результате государственного переворота в 2021 году. Он страдал болезнью Паркинсона, с июля 2024 года находился на больничном по состоянию здоровья и провел последние дни жизни в госпитале в Нейпьидо.

Местная газета Eleven Myanmar напоминает, что еще в начале 2023 года Мьин Шве утратил способность самостоятельно передвигаться и принимать пищу из-за развивающейся болезни Паркинсона и «сопутствующих неврологических расстройств». Вчера, 6 августа, представитель Национального совета обороны и безопасности Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун сообщил, что и.о. президента находится «в критическом состоянии».

Формально Мьин Шве оставался председателем Национального совета безопасности и обороны — номинально конституционного органа власти, на самом деле контролируемого силовиками. На практике это означало, что до июля 2025 года его подпись ставилась под регулярно выпускаемыми указами о продлении режима ЧП в стране.

Фактически Мьянмой управляет премьер-министр и главнокомандующий Вооруженными силами Мин Аун Хлайн. С 2021 года оба политика находились под американскими санкциями за участие в государственном перевороте. В постановлении Минфина США говорилось, что Мьин Шве «сыграл ведущую роль в свержении демократически избранного правительства».

До переворота бывший генерал-лейтенант Мьин Шве занимал пост вице-президента Мьянмы, а в 2011-2016 годах являлся главным министром центральной провинции Янгон. В 2007 году, когда страну охватили протесты с участием буддийских монахов, впоследствии названные «шафрановой революцией», он стал одним из тех высокопоставленных силовиков, кто руководил подавлением беспорядков. В ходе столкновений между протестующими и военными погибли десятки людей, сотни подверглись аресту.

В 2017 году Мьин Шве стал председателем комиссии, созданной для расследования действий военных, в результате которых сотни тысяч мусульман-рохинджа вынуждены были бежать из штата Ракхайн в Бангладеш. Комиссия пришла к выводу, что для возбуждения уголовного дела в отношении силовиков «нет достаточных доказательств», поэтому расследуемые события не могут быть признаны геноцидом.

В феврале 2021 года военные взяли под стражу руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» — президента Мьянмы Вин Мьина, госсоветника Аун Сан Су Чжи и других представителей администрации, — а также ввели в стране режим ЧП на фоне массовых протестов с участием сторонников демократической оппозиции и представителей нацменьшинств. Некоторые активисты впоследствии были казнены. Мьин Шве тогда получил пост временного президента и возглавил Нацсовет безопасности и обороны.

Вскоре стало известно, что после переворота новые власти страны от имени Центрального банка Мьянмы пытались перевести со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка $1 млрд, но система защиты Федеральной резервной системы остановила выполнение операции, а затем президент США Джо Байден издал указ, позволяющий на неопределенный срок заблокировать транзакцию. В результате она так и не была проведена.