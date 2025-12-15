Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе закрытой встречи со спецпосланником Вашингтона Джоном Коулом 12-13 декабря передал подарки для первой пары США. Об этом сообщается в сюжете News.by.

Белорусский лидер отправил своему американскому коллеге Дональду Трампу икону Николая Чудотворца.

«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная и Трамп очень уважает этого Николая», — сказал он.

Супруге Трампа — Мелании — Лукашенко подарил традиционное славянское украшение в виде белорусских васильков.

Кроме того, во время беседы с Коулом президент Беларуси рассказал, что в последнее время он остается доволен действиями главы Белого дома.

«Говорят, что Трамп любит лесть, но я не ради лести хочу сказать. В последнее время он мне очень нравится своими действиями», — отметил он.

13 декабря Лукашенко освободил 123 заключенных из Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии. Это произошло в ответ на снятие американских санкций против калийной отрасли.

Среди помилованных также оказались — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий и экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. В пресс-службе Лукашенко рассказали, что за последние месяцы в общей сложности были помилованы 156 граждан различных государств.

Позже Коул в беседе с Reuters не исключил, что в ближайшем будущем Беларусь «в одной большой группе» освободит еще около 1 тыс. заключенных. Он подчеркнул, что для этого «есть импульс». Спецпосланник Трампа уточнил, что в таком случае с Минска можно было бы снять «большинство санкций». Это была бы «справедливая сделка», отметил он.