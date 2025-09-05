В Комсомольске-на-Амуре подняли в воздух построенный по серийным технологиям импортозамещенный пассажирский самолет SJ-100. Он оснащен системами и агрегатами отечественного производства, в том числе двигателями ПД-8, выпущенными Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Об этом сообщает госкорпорация «Ростех» на своем официальном сайте.

В сообщении уточняется, что самолет с номером 97004 поднялся в воздух с заводского аэродрома производственного центра филиала «Региональных самолетов» ПАО «Яковлев», которое входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Ростеха».

Борт совершил полет продолжительностью 1 час под управлением экипажа Летно-испытательного комплекса ФРС — летчиков-испытателей Дмитрия Савонина, Леонида Чикунова и ведущего инженера по летным испытаниям Владислава Тюрина.

В «Ростехе» уточнили, что процесс сертификации и систем и агрегатов импортозамещенного авиалайнера все еще продолжается, но этот самолет уже «создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок».

«Машина получила обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных. В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины», — подчеркнули в госкорпорации.

По оценке «Ростеха», успешный полет построенного по серийным технологиям импортозамещенного SJ-100 подтверждает статус России как авиастроительной державы, которая может создавать современные самолеты и в сотрудничестве с другими странами, и самостоятельно.

Ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет SJ-100 на 100 пассажиров оснащен ключевыми отечественными компонентами — двигателями, шасси, системами управления и электроснабжения, авионикой, системой кондиционирования воздуха и противопожарной защиты, а также вспомогательной силовой установкой. Кроме того, был импортозамещен интерьер пассажирского салона.

Разработавший SJ-100 «Региональные самолеты» — филиал ПАО «Яковлев» — вместе со специалистами Росавиации провел сертификацию самолета с учетом модификации и импортозамещений. Сертифицированы и технологии его производства, благодаря чему выпуск воздушных судов удалось перевести в серийный режим, сообщили в «Ростехе».

«Модификация каркаса планера потребовалась под установку российских систем и агрегатов, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна», — пояснил главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов.

По словам главы производственного центра «Региональных самолетов» Андрея Сойнова, импортозамещение SJ-100 — это не только новая модификация самолета в производственной линии, но и серьезное техническое перевооружение с использованием отечественного оборудования.

«Например, новые машины в российском облике мы стыкуем уже на новом, полностью отечественном стенде стыковки», — уточнил он.

Руководитель «Региональных самолетов» Александр Долотовский подчеркнул, что сейчас программа импортозамещения SJ-100 выходит на серийное производство

«Команда программы, в которую входит более 140 предприятий-поставщиков первого уровня, напряженно трудилась для того, чтобы первая машина, построенная по серийным технологиям, поднялась в небо», — заявил он.

Поставки импортозамещенных SJ-100, изготовленных по серийным технологиям, станет возможной по завершении сертификационных испытаний, результаты которых должна одобрить Росавиация.

Работа по импортозамещению SJ-100 началась на фоне западных санкций, введенных после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В мае 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли писал о наличии «решений и условий», которые дадут возможность эксплуатировать эти самолеты на протяжении «достаточно продолжительного срока». При этом в начале 2025 года летчик первого класса, обладатель премии «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов заявлял RTVI, что внедрение этих решений «очень тяжело идет».

В конце 2024 года стало известно, что Минпромторг примерно в полтора раза сократил количество моторов для SSJ-100 на 2025-2026 годы. В пресс-службе ведомства объяснили корректировку необходимостью синхронизировать производство с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли (КПГА) до 2030 года. Нарастить объемы производства планируется в 2027—2030 годах, добавили в министерстве.