Законопроект об обязательной индексации зарплат не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции намерен внести с Госдуму в ближайшее время глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Об этом он сообщил RTVI.

«Законопроект разработан с экспертами и направлен в правительство, учитывая то, что это будет касаться заработных плат всех работников, в том числе и бюджетной сферы, и государственных структур, муниципальных структур», — рассказал Нилов.

По словам депутата, действующие формулировки Трудового кодекса требуют уточнений, которые позволят сделать так, чтобы ежегодная индексация зарплаты «была ощутима для всех работников».

Законопроект, который Нилов планирует в ближайшее время внести в Госдуму, устанавливает, что индексация зарплаты проводится не реже одного раза в год, а ее минимальный размер должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

«Ждем заключения правительства», — отметил глава профильного думского комитета.

«Вообще не повышают зарплату»

Индексация окладов бюджетников в соответствии с распоряжением правительства происходит каждый год, тогда как увеличение заработной платы в коммерческом секторе далеко не всегда их «догоняет», порассуждал Нилов. Он также отметил, что у бизнеса нет каких-либо четко регламентированных обязательств касательно повышения зарплат.

В 2025 году размер повышения денежного довольствия для сотрудников силовых структур и бюджетных организаций был установлен в пределах 7,6%, отметил Нилов. В то же время предприниматели, по словам парламентария, ориентируются на прибыль компании, достижение «мифического» KPI и перспективы ситуации на рынке, из-за чего могут годами не индексировать зарплаты и не выдавать премии по самым разным причинам, тогда как инфляция и цены растут ежегодно.

В свою очередь Роструд неоднократно выражал в своих разъяснениях позицию, основанную на том, что индексация заработной платы носит обязательный характер и должна осуществляться всеми работодателями систематически с учетом темпов инфляции в стране и экономической ситуации на предприятии, говорится в сопроводительных документах к законопроекту, имеющихся в распоряжении RTVI.

Судебная практика также позволяет работодателям подходить к вопросу индексации «довольно творчески», продолжил Нилов, в том числе с возможностью отталкиваться от наличия финансовых ресурсов и экономической ситуации на рынке.

«Сейчас ни размер индексации для работодателей внебюджетной сферы, ни периодичность ее осуществления на законодательном уровне не определены», — указал собеседник RTVI.

Нилов считает, что у законопроекта есть перспективы принятия, поскольку действующие формулировки «очень зыбкие, расплывчатые, не точные».

«Посмотрите, какое количество наших работников сталкивается с тем, что им вообще не повышают заработную плату. Поэтому требуется такое уточнение. Это попытка поиска механизма повышения зарплат доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — добавил глава комитета Госдумы.