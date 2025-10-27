Апелляционный суд Болоньи вынес постановление об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, который проходит подозреваемым в организации взрывов на «Северных потоках». Это решение отменяет ранее вынесенное определение Кассационного суда, который в середине октября блокировал возможность выдачи подозреваемого, пишут «Известия».

Защитник Кузнецова, адвокат Никола Канестрини, заявил о намерении оспорить это постановление в Верховном кассационном суде Италии. В своем заявлении он также указал на многочисленные процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства и подчеркнул, что итальянская судебная система проигнорировала фундаментальный принцип взаимного доверия между государствами-членами Евросоюза.

В частности, как пояснил Канестрини, суд не принял во внимание решение польской юстиции от 17 октября, которая не только отказала в экстрадиции другого фигуранта этого дела — украинца Владимира Журавлева, но и распорядилась о его немедленном освобождении из-под стражи.

Позиция Польши по этому вопросу была заранее определена на высшем политическом уровне. Еще 7 октября премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что республика не намерена выдавать каких-либо подозреваемых по делу о взрывах на «Северных потоках», мотивируя это тем, что польское правительство всегда занимало последовательную позицию против строительства данных трубопроводов.

Взрывы на трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года на глубине приблизительно 80 метров. Следствие в Германии придерживается версии, согласно которой группа из шести человек, использовавшая подложные документы для аренды яхты «Андромеда», осуществила установку взрывных устройств с применением специального глубоководного оборудования.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, именно Сергей Кузнецов, занимавший в тот период должность командира подразделения в Вооруженных силах Украины (ВСУ), координировал подготовку и осуществление этой диверсионной операции.

Сам подозреваемый отрицает свою причастность к инциденту и настаивает, что в сентябре 2022 года находился на территории Украины. Его задержание итальянскими правоохранительными органами состоялось в августе 2025 года на основании международного ордера, выданного германскими судебными органами.