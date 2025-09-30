Польские правоохранители задержали гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Задержание произошло недалеко от Варшавы, в городе Прушкув, сообщает портал RMF 24.

Основанием для ареста мужчины послужил международный ордер, выданный судебными властями Германии в августе 2024 года. На текущий момент задержанный переведен в столичную окружную прокуратуру, где начинается процесс по его выдаче немецкой стороне.

Как пишет Reuters, адвокат Владимира Ж. Тимотеуш Папроцкий заявил, что защита будет возражать против его перевода в Германию, аргументируя это тем, что исполнение европейского ордера на его арест недопустимо в связи с боевыми действиями на Украине.

Согласно данным западных СМИ, в июле 2024 года Владимир Ж., работавший инструктором по плаванию, беспрепятственно выехал из Польши на Украину, несмотря на то, что уже находился в международном розыске.

Ранее Rzeczpospolita (RP) со ссылкой на источники писала, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в неофициальных разговорах якобы выражал готовность не только предоставить украинцу политическое убежище, но и наградить его за проведенную операцию на «Северных потоках».

Что известно о подрыве «Северных потоков»

В сентябре 2022 года в результате подрывов была повреждена инфраструктура двух ниток газопровода «Северный поток — 1» и одной нитки «Северного потока — 2», проходящих вблизи датского острова Борнхольм, что привело к их разгерметизации и выходу из строя. В России по этому факту завели уголовное дело о международном терроризме. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Согласно информации, распространенной в конце августа немецкими СМИ, следственные органы пришли к выводу, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» были причастны семеро граждан Украины.

По данным журналистов газеты SZ и Die Zeit, а также телеканала ARD, в эту группу входили четыре профессиональных водолаза, непосредственно осуществившие подрыв, специалист, ответственный за подготовку и применение взрывных устройств, капитан судна, а также координатор, руководивший всей операцией. Позже, в сентябре, в немецкой прессе появилась версия, что они могли действовать по приказу бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного.

В конце августа немецкая прокуратура сообщила о задержании на территории Италии одного из предполагаемых организаторов диверсии. Им оказался гражданин Украины, инструктор по дайвингу Сергей Кузнецов. С 21 августа мужчина содержался под стражей в курортном городке Риччоне, а 16 сентября итальянский суд принял решение удовлетворить запрос ФРГ о его экстрадиции. Однако защита Кузнецова обжаловала это решение.